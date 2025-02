Una entrevistada de Nacho Abad se planta en directo y pone la cara colorada a Ramón Espinar sin esperarlo

Nacho Abad ha entrevistado en 'En boca de todos' a Lola Sánchez, ex eurodiputada de Podemos y primera en señalar a Juan Carlos Monedero, sobre el que habla de comportamientos "babosos" y sobre el que dice abiertamente que se sintió "acosada". Y en mitad de esa entrevista, ha sacado los colores a Ramón Espinar, colaborador del programa y presente este lunes en plató.

"Esto lo conocía hasta el apuntador", sostiene Lola, echando por tierra el argumento de Irene Montero o Ione Belarra. "No me gusta que me pongan el papel de víctima, no me siento así y no me generó un trauma, pero no quería callármelo porque es una hipocresía tan grande a de este partido que ya está bien", ha sentenciado la expolítica.

Sánchez asegura que una noche Monedero estuvo "invadiendo mi espacio personal" con "tocamientos" sin su consentimiento. Según relata, se comportó como un "baboso pesado" y acabó marchándose de la fiesta.

Acto seguido, Lola Sánchez se ha dirigido a su excompañero de partido, Ramón Espinar y le ha acusado de mentir si es capaz de decir públicamente que no era conocedor de esas conductas de Monedero. "Ramón, lo sabías perfectamente porque lo sabía todo el mundo en la Complutense. Cuando Monedero entra en el partido, Iglesias, Errejón y todos los que estabais ahí lo sabíais, sabíais como era. Dices que miente Ione Belarra, pero es que tú también mientes. Siento decírtelo, pero es verdad", le ha soltado sin directo.

El colaborador de 'En boca de todos' se ha quedado descuadrado y no ha tardado en entrar en la réplica. "Entiendo lo que dices y creo que hay línea delgada entre mentir y lo que yo creo que pasa con este asunto", se ha excusado. "Y lo que yo creo es que hay un comportamiento de los hombres hacia las mujeres que yo reconozco que tenía normalizado. Es decir, que cuando una persona le daba la chapa a una tía por la noche y era un baboso, era un comportamiento que identificabas, sabías que ese tipo era un baboso y que estaba haciendo algo que era molesto, pero no te parecía que era una conducta que había que sancionar sencillamente porque no tenías esa educación feminista", se ha defendido Ramón Espinar ante ese señalamiento que le acababa de hacer Lola.

"Ahora, ¿que yo he reconocido esas conductas en Juan Carlos Monedero y en otras personas de Podemos y en otros espacios a lo largo de mi vida? Sí, absolutamente. ¿Qué ha pasado de entonces a hoy? Pues que este país lo ha atravesado un movimiento feminista que a muchos hombres nos ha enseñado que conductas que parecían normales no lo eran. Y yo lo he aprendido tarde", ha proseguido el tertuliano y politólogo en su descargo por no haber intervenido en esos supuestos casos de acoso.

"Pero lo has tenido que escuchar, Ramón, lo has tenido que escuchar seguro de compañeras diciendo 'qué pesadito se puso ayer' o 'hay que ver que no sé ya dónde meterme'. Era un comportamiento recurrente y no volváis a lo de la noche porque era de noche y de día y en cualquier hora del día", ha insistido Lola Sánchez en su 'arrinconamiento' a Ramón Espinar.

"Yo por eso me fui (de la fiesta) en lugar de darle un bofetón, ahora sí haría eso. E Irene e Ione Belarra, que nos dan lecciones de feminismo, también lo sabían desde el momento en el que entraron en Podemos. Porque ellas sí estaban cerca del núcleo de la Complutense y lo tenían que saber de antes. Ya está bien (…) Lo que ellas promueven no es feminismo y lo acaban de evidenciar", ha rematado la expolítica de Podemos en su conexión con el programa de Nacho Abad en Mediaset.