Las 5 películas de estreno del tercer fin de semana de febrero en Netflix, Prime Video o Movistar+

Ha llegado el momento que tanto temíamos unos, y tanto esperábamos otros. Sí, estamos hablando de San Valentín. Esa fecha marcada en rojo en nuestros calendarios. Y aunque este año no ha tenido tantos estrenos románticos (suponemos porque ya no estamos en 1996), sí que las plataformas tienen algunas propuestas para disfrutar este fin de semana. Y sí, entre todas ellas, solo una se centra en el amor propiamente dicho. Porque Prime Video, SkyShowtime o Disney Plus tienen otros planes. Al final ha sido Netflix la única que ha apostado por un romance clásico al uso.

Estamos hablando de 'La Dolce Villa', película perfecta para la siesta, y que nos transporta a la Toscana italiana, para poder vivir un romance de esos que tanto nos gustan. Por su parte, Movistar Plus+ nos trae por fin al streaming la esperada 'La infiltrada', reciente ganadora del Goya. Y si queremos más thriller, pero con un toque más sangriento, ahí tenemos 'Juega o muere' en Prime Video. Pero también hay un poco de animación para este fin de semana. Primero, un nuevo episodio exclusivo de 'Los Simpson' para Disney Plus con un viaje al pasado de Lisa Simpson. Y, por otro lado, la última entrega de 'Gru. Mi villano favorito'.

La Infiltrada

Sinopsis: Basada en la historia real de Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo con el que se infiltró una agente de la Policía nacional en la banda terrorista ETA, durante 8 años.

La ganadora del Goya a Mejor Película (ex-aequo con 'El 47') llega por fin a plataformas. Y nos cuenta una historia real de la policía Aranzazu Berradre Marín. Cuando contaba apenas 20 años, la joven consiguió adentrarse en la izquierda abertzale, siendo la única mujer que convivió en un piso con dirigentes de ETA. Durante su infiltración se vio obligada a cortar totalmente lazos familiares, todo para poder desarticular el comando Donosti en un momento crucial en el que la banda declaraba falsamente estar en tregua. Es la historia de una mujer valiente, que cambió su vida para intentar salvar la de otros. Carolina Yuste está impresionante, y lo demuestra en cada escena en la que aparece. De hecho, tal es su entrega, que incluso ha recibido el Goya también a Mejor Actriz.

Plataforma: Movistar Plus+

Juega o muere

Sinopsis: Un grupo de adolescentes de Salem descubre una daga maldita que libera a un demonio que los fuerza a jugar a versiones crueles y sangrientas de los típicos juegos infantiles: no habrá ganadores, solo supervivientes.

Que 'El juego del calamar' puso de moda los juegos infantiles con un giro macabro, eso lo tenemos claro. Era cuestión de tiempo que el cine de terror se apuntara a ello. Así llega 'Juega o muere', que por fin está en plataformas, aunque se estrenó en Estados Unidos en 2023. Un slasher con posesiones demoniacas, desvergonzada y al que le da todo igual. Perfecto para pasar el rato y no pensar mucho más allá.

En el reparto, encontramos a Asa Butterfield conocido por 'El niño con el pijama de rayas', pero que con el tiempo ha explorado géneros más oscuros, desde la ciencia ficción en 'El juego de Ender' hasta el thriller en 'The House of Tomorrow'. También protagoniza Natalia Dyer, quien se hizo mundialmente conocida por interpretar el personaje de Nancy Wheeler en 'Stranger Things'. Por otro lado, aparecen Benjamin Evan Ainsworth, que llamó la atención con 'La Maldición de Bly Manor', y Keith David, con décadas de experiencia en cine y televisión, que ha formado parte de clásicos del género como 'La Cosa' y 'Están Vivos.'

Plataforma: Prime Video

La Dolce Villa

Sinopsis: Eric es un empresario de éxito al que no le queda más remedio que cogerse unas vacaciones para impedir que su hija Olivia, una soñadora empedernida, compre y restaure una villa en ruinas en la Toscana. Pero Italia, fiel a su legendaria belleza, magia y romance, tiene otros planes para él.

Netflix es una plataforma experta en thrillers y true crime. Pero también en esas películas que parecen sacadas de una sesión de tarde, producidas por Hallmark o sucedáneos. Así nos encontramos a 'La Dolce Villa', que llega sin hacer mucho ruido, y es perfecta para echar la siesta un sábado después de comer. Aunque si miramos su apartado artístico, encontramos al director de 'Chicas Malas' Mark Waters. Una pena que, por el camino, haya perdido toda la personalidad que caracterizaba sus películas. Mucho más mamarrachas y sinvergüenzas. Con un reparto encabezado por Scott Foley, Violante Placido y Maia Reficco, obviamente se ha colocado como la película más vista en Netflix España.

Plataforma: Netflix

Los Simpson: The past and the furious

Sinopsis: Lisa viaja en el tiempo hasta 1923 y descubre que los mini alces de Springfield, antaño clave para el ecosistema de la ciudad, se extinguieron en 1925. Formando equipo con el joven Monty Burns, Lisa trabaja para salvar a los alces, pero sus acciones moldean involuntariamente su futuro como magnate despiadado.

'Los Simpson' se ha convertido en uno de los productos más reproducidos en Disney Plus desde que Disney comprara Fox hace ya casi una década. Ya intentaron producir contenido exclusivo de la plataforma con varios cortometrajes temáticos, pero ninguno consiguió un mínimo de calidad similar al de la serie... hasta ahora. Primero un episodio especial de Navidad quue solo puede verse en Disney Plus, y ahora llega esta historia centrada en Lisa y el sr. Burns. Un dúo que ha funcionado tan bien en tantas otras ocasiones. Y vuelve a hacerlo, con la necesidad de Lisa Simpson de salvar a unos minialces para que el Springfield de su presente luzca verde y repleto de naturaleza. Spoiler: sale mal.

Plataforma: Disney Plus

Gru 4. Mi villano favorito

Sinopsis: Gru, Lucy y las niñas -Margo, Edith y Agnes- dan la bienvenida a un nuevo miembro en la familia: Gru Junior, que parece llegar con el propósito de ser un suplicio para su padre. Gru tendrá que enfrentarse en esta ocasión a su nueva némesis Maxime Le Mal y su sofisticada y malévola novia Valentina, lo que obligará a la familia a tener que darse a la fuga.

¿Quién no conoce hoy en día a los Minions? Actualmente, su fama podría ser comparable incluso con la del propio Mickey Mouse. Así que es normal que, cada vez que se estrene una película con ellos, arrase en taquilla. Aunque no consiguió superar lo recaudado por parte de la tercera entrega de la saga, sí que se coloca como la segunda más taquillera. Y, aunque la fórmula está más que agotada, siguen siendo películas perfectas para los niños, que disfrutan con cada ocurrencia de los muñecos amarillos.

Plataforma: SkyShowtime