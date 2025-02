Isabel Rábago reaparece con este aviso tras su fulminante salida de Telecinco y esclarece su futuro

A principios del pasado de enero a todos nos sorprendía la noticia de que Mediaset había decidido despedir a Isabel Rábago de su equipo de colaboradores. Según recogió en exclusiva El Confidencial Digital, la periodista puso fin involuntariamente a una larga trayectoria en Telecinco. El último programa en el que se la vio fue en 'Vamos a ver', donde tuvo algún que otro encontronazo con sus compañeros.

Tras días de incesantes rumores, Isabel Rábago rompía su silencio a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que lanzaba una advertencia. "Ante las falas y graves acusaciones, que se están divulgando en algunos medios de comunicación sobre mi 'despido' de Mediaset/Unicorn, me he visto en la obligación de emprender acciones legales, buscando la protección y el amparo al que tengo derecho como española, algo que pensé que nunca sucedería", comenzó su escrito la colaboradora.

Además, puso en valor su larga trayectoria profesional: "Mi carrera profesional es el resultado de mucho esfuerzo, sin padrinos, sin amiguismos, sin ayuda de nadie, sorteando muchas zancadillas, como la mayoría de los que nadie nos ha regalado nada y mi respuesta siempre ha sido el trabajo y remar siempre a favor de los intereses de todas las productoras en las que he trabajado para Mediaset. Siempre".

Isabel Rábago responde a la pregunta de cuándo volverá a la televisión

"Todos me conocéis y sabéis que seguiré defendiendo mis principios, mis ideas, mis valores y lucharé siempre por mi libertad. Mi honorabilidad y mi profesionalidad son intocables y combatiré porque así continúe. No le debo nada a nadie, no tengo miedo a nada, ni a nadie. No voy a permitir que nadie reescriba mi carrera profesional ni personal", sentenció Isabel Rábago en su escrito.

Ahora, un mes después de hacer público este comunicado, la periodista ha vuelto a hablar sobre su posible vuelta a la televisión. Lo ha hecho a través de una cuenta de TikTok, donde ha dejado claro que regresará, pero todo a su debido tiempo. Además, ha vuelto a criticar a los medios que, en su día, se hicieron eco de informaciones, según ella falsas, sobre su despido.

"Me preguntáis mucho y me decís que me echáis mucho en falta en la tele. Yo os lo agradezco, de verdad. Yo ahora mismo estoy solucionando unas cosas que son necesarias para que yo pueda volver a la tele y hasta que eso no pase de momento voy a dedicarme a mi faceta como abogada, que lo estoy disfrutando, que me encanta y que estoy realmente super feliz. Ya habrá tiempo de volver a la tele, ya habrá tiempo de escuchar muchas cosas y ya habrá tiempo de que mucha gente rectifique muchas informaciones absolutamente falsas que se han publicado. Pero tiempo al tiempo", sentencia Isabel Rábago.