'La Isla de las Tentaciones 8', gala 6: Las segundas hogueras y el asalto de Montoya a Villa Playa en directo

Tadeo se enfrenta a su primera hoguera

Y llega el turno de que Tadeo pase por la experiencia de su primera hoguera y de ver imágenes de Sthefany. «Hay cosas que no entiendo, no sé que hace con un chico con el pelo largo si dice que no le gustan. Yo me lo quiero dejar pero como dice que no le gustan. Y me dijo que no hiciera nada con el hielo y veo que ella se lo pasa por todas partes», asegura el sevillano dolido con su chica.