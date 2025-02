Gala 13 de 'La Isla de las Tentaciones 8' en directo: Avance de las hogueras de solteros y última hora

Álvaro, roto de dolor por perder a Alba

Y retomamos donde nos quedamos el pasado lunes con Álvaro completamente roto en la hoguera mixta al sentir que ha perdido a su novia. «Sandra, Alba lo es todo para mí, quiero tener hijos con ella», suelta el catalán al borde de un ataque de ansiedad mientras Sandra Barneda trata de animarle. «Sandra necesito verla y pedirle perdón», le solicita él.

«Tienes que ser consecuente con lo que has hecho. No puedes ver a Alba sin darle una respuesta, no te puedes encontrar con ella sin una respuesta», le deja claro la presentadora. «Ella es todo para mí, más que familia y no sé por qué he hecho esto. Me voy a morir», asevera.