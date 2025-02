'La Isla de las Tentaciones 8', gala 12 en directo: Avance de lo ocurrido tras las hogueras mixtas y última hora hoy

Alba se rompe en plena hoguera

Tras mostrarse completamente fría e impasible a las imágenes de Álvaro con Érika, Sandra Barneda le pide a Alba que se abra y ella termina hundiéndose. «No sé que he hecho mal. Si a mí no me dice nada, si no me dice que carencias tiene yo como voy a saber, si tienes alguna dímela joder», comenta.

Y tras ver las imágenes de Álvaro teniendo sexo con Érika, Alba se niega a mirar. «No puedo verlo. ¿Lo podéis parar? Es que no puedo verlo ni oírlo», solicita Alba completamente rota. «Qué puto asco, me da un asco que me muero. No quiero saber nada más de él, me la suda», sentencia.