David Broncano pone en este aprieto a José Mota al preguntarle sobre su sueldo en TVE y en Telecinco

José Mota aterrizó este miércoles en 'La Revuelta' para presentar el nuevo espacio que conducirá en TVE junto a Patricia Ponce a partir de este viernes. Y si bien adelantó lo que se podrá ver en 'José Mota No News', el humorista terminó enfrentándose a las preguntas clásicas del presentador. Pero para esta ocasión, David Broncano tenía preparado un inesperado interrogatorio para conseguir sacar el lado más personal del showman.

Según llegaba el tramo final de la entrevista, el conductor de 'La Revuelta' sorprendió al cómico al preguntarle por la edad de sus hijos. "Si empezamos con preguntas complicadas cojo y me voy. Se sabe poco de mi vida privada, soy reservado", espetó entre risas el invitado de este miércoles, que pese a mostrarse reacio a comentar su vida privada, accedió a las tres preguntas del comunicador.

José Mota accede a responder a las preguntas más personales de Broncano en 'La Revuelta' con una condición

"Venga dispara, qué te produce a ti curiosidad", señaló José Mota sin saber la ocurrencia que iba a disparar el presentador, que terminó preguntándole por su paja más triste. "Vale, yo te la respondo si tú respondes las mías", sugirió el humorista introduciendo un trueque de preguntas a través del cuál terminó librándose de contestar a la primera de las cuestiones.

Que se habla mucho del gatillazo como estigma y es una chorrada si se habla y normaliza. Descanso, un poco de hidratación y a jugar la segunda parte. #LaRevuelta @JoseMotatv pic.twitter.com/NJiZWI5djI — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 12, 2025

Para continuar con la incómoda escena, y devolver la jugada a Broncano, el cómico preguntó al de Jaén cuándo había sido su último gatillazo. "Creo que hará tres años o cuatro, pero porque me puse triste, pensé en un familiar", respondió sin pensarlo el presentador, despertando la preocupación en su invitado. "Tienes que ir al urólogo", le advirtió Mota entre risas del público.

Y cuando David Broncano le preguntó por la edad de sus hijos, José Mota habló con especial cariño de Daniela (17), José (11) y Valeria (9). "Mi mujer me dice que siempre estoy con José, pero yo los amo a los tres, son mi vida. Mis niños y mi mujer Patricia, si me están viendo les mando un abrazo, no se puede ser mejor madre y compañera de viaje", sentenció el invitado entre aplausos.

Sobre la diferencia de sueldos entre Telecinco y TVE: "Un poquito más..."

"¿Cuánto es lo más que has tenido físicamente?", preguntó entonces el cómico intentando sonsacar algo del terreno económico del presentador, pero se quedó en el intento. "Me gusta tener cosas en casa por si pasa algo, no en negro, lo saco del banco... por la calle nada, no llevo ni cartera", confesó únicamente Broncano, que se preparó para hacer la pregunta más comprometedora de toda la noche.

El conductor de 'La Revuelta' lo puso entonces contra las cuerdas al preguntarle si cobraba más durante su etapa en Mediaset o en Televisión Española. "Era parecido pero Telecinco un poquito más... pero cada una tiene sus cosas. Esta es Televisión Española y es nuestra casa", confesó José Mota, afianzando su compromiso con su actual casa televisiva, que estrenará este viernes 'José Mota No News'.