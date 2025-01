Patricia Pardo tiene que rectificar lo difundido tras verse increpada por una espectadora

Tras poner punto final a las vacaciones de Navidad, Joaquín Prat y Patricia Pardo retomaban los mandos de 'Vamos a ver' este martes con las pilas recargadas. Sin embargo, volver a la rutina puede ser tarea complicada y la presentadora no se ha librado de algún que otro despiste en su primer día tras las fiestas. Tanto, que una espectadora ha terminado llamándole la atención.

"También te digo una cosa, ya está bien. Han sido unas Navidades preciosas, para unos más que para otros, pero me encanta ponerle fin y volver un poquito a la rutina. Me toca retirar el árbol y el nacimiento", señalaba Joaquín Prat al inicio de 'Vamos a ver' tras ver un vídeo en el que se le comparaba con el rey Gaspar. Cabe destacar que no ha sido una entrada de año fácil para el presentador.

El día 2 de enero, Joaquín Prat se despedía de su tía Ceccy tras pasar su última navidad junto a ella en Barcelona. Sin embargo, Patricia Pardo no parecía compartir el hastío de su compañero con la época más mágica del año. "Sois el Grinch, a mí me da muchísima pena tener que quitarlo todo, yo lo dejaría durante todo el año. Es precioso el espíritu navideño, con la familia, los niños… ¡Sois unos aguafiestas!", clamó la periodista.

Patricia Pardo, obligada a rectificar tras la queja de una espectadora

Patricia Pardo en 'Vamos a ver'

"Si los niños hoy no tienen cole, están todavía en casa jugando. ¿Le habéis quitado ya el árbol?", insistía la copresentadora, que se niega a deshacerse del espíritu navideño tan solo un día después de Reyes. Fue entonces cuando Alfonso Egea lanzó una pregunta que muchos espectadores de fuera de Madrid se hicieron al escuchar a la periodista. "Esa es otra, Patricia, no entiendo por qué no tienen clase hoy…", señaló el colaborador.

Y si bien Patricia Pardo terminó el bloque sin entrar en detalles sobre su afirmación, más tarde se vio obligada a paralizar la emisión para lanzar una rectificación. "Me acaba de mandar un mensaje una señora diciéndome que sí es lectivo en Granada, que es no lectivo en Madrid", anunció la comunicadora con su teléfono móvil en mano, desvelando que una espectadora de 'Vamos a ver' le había reprendido por la información errónea que había compartido.

"Disculpen ustedes, hay algunos niños que están en el colegio y otros que no, pero tampoco es como para enfadarse tanto", espetó la compañera de Joaquín Prat antes de seguir con los contenidos de la mañana, dejando clara su disculpa pero burlándose de la dimensión que su comentario había tomado entre los espectadores.