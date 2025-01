Joaquín Prat anuncia al público de Telecinco su marcha y explica a qué se debe: "No es que quiera irme"

Joaquín Prat, que ha regresado a 'Vamos a ver' tras unos días de vacaciones, ha tenido que decir adiós a la audiencia de Telecinco antes de completar la emisión por un compromiso ineludible que tiene que ver con un mítico formato que vuelve a Mediaset tras quince años.

Hablamos de 'Caiga quien caiga', un espacio de sátira política que retorna a la televisión con un renovado equipo de presentadores -por primera vez mixto- formado por rostros atesorados de la pequeña pantalla como Santi Millán, Lorena Castell y Pablo González Batista.

Eran las dos del mediodía aproximadamente, justo cuando tocaba dar paso al último bloque publicitario de 'Vamos a ver', cuando Joaquín Prat ha dado cuenta de su marcha. "Yo me voy a ausentar en la última hora del programa", ha avisado a los espectadores.

Para evitar especulaciones inexactas o alejadas de la realidad, ha sido el propio comunicador el que ha esgrimido la verdadera razón que le obligaba a desaparecer de la pantalla de Telecinco antes de que acabara la emisión de su espacio.

"Tengo un compromiso con los compañeros de 'Caiga quien caiga'. No es que me quiera ir, sino que me tengo que ir para atender a la gente de 'CQC'", ha explicitado Joaquín Prat, sin entrar a detallar cuál va a ser su papel en 'Caiga quien caiga'.

"Pero aquí se quedan en compañía de estos fenómenos", ha concluido el presentador antes de despedirse, emplazando así a la gente a continuar viendo 'Vamos a ver'. Tras la publicidad, Verónica Dulanto se ha hecho cargo del programa en solitario.