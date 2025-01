El duro mazazo que recibe Joaquín Prat con esta pérdida nada más empezar este 2025

Joaquín Prat ha entrado en el 2025 de la peor forma posible, diciendo adiós a uno de sus pilares fundamentales. Completamente roto, el presentador de 'Vamos a ver' se ha ausentado este miércoles de su puesto en el espacio de Telecinco. Sin embargo, la encargada de comunicar la tragedia familiar al mundo ha sido su hermana Alejandra, que a través de una emotiva imagen, ha desvelado las malas noticias.

"Mi rubia preciosa. Te quiero muchísimo", escribió el periodista en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en blanco y negro junto a una personal muy especial, su tía y madrina Cecci. Una publicación que serviría de despedida, pues tras unas navidades juntos en Barcelona, la familia Prat ha tenido que hacer frente a la muerte de Cecilia.

Joaquín Prat llora la pérdida de una de las mujeres de su vida, su tía y madrina Cecci

Más allá de su ausencia en 'Vamos a ver' este miércoles, Joaquín Prat aún no se ha pronunciado sobre la dolorosa pérdida en redes. En su lugar, su hermana Alejandra ha sido la encargada de trasladar la tragedia familiar a través de sus redes sociales. "Te vamos a echar tanto de menos… La tía Cecci de todos. The one and only. Te quiero. Eres eterna", ha escrito la hermana del periodista junto a una fotografía de la familia junta.

"Así de felices terminábamos el 2024. Y lo arrancamos con la pérdida de nuestra querida tía Cecci. Todos los que te han conocido saben lo maravillosa, especial y única que has sido", continuaba explicando la familiar del presentador en su emotiva carta de despedida, lamentando el amargo final a unas entrañables navidades familiares.

"Te vamos a echar muchísimo de menos. Gracias por habernos dejado disfrutar la vida contigo. Hasta siempre. Te quiero", terminaba escribiendo Alejandra Prat en su despedida más emotiva a la que muchos conocían como Cecci. Por el momento, Joaquín Prat aún no se ha pronunciado en sus redes sobre el duro varapalo con el que ha iniciado el nuevo año.