Marisa Martín Blázquez se planta en 'Vamos a ver' por Paloma Barrientos asestándole el corte del día

Marisa Martín Blázquez y Paloma Barrientos han protagonizado un tenso encontronazo en 'Vamos a ver'. Es evidente, lo demuestra en cada colaboración, que Barrientos tiene sed de foco cada vez que sale en pantalla y que se erige como la que más información posee sobre todos los temas que se abordan. Y eso es precisamente lo que ha desencadenado un choque entre ambas colaboradoras del programa de Joaquín Prat, que ha tenido que hacerse con el control y poner orden.

Ángel Cristo y las fotos de su madre con el emérito han sido el origen de la disputa. Un asunto más que trillado, pero que ha vuelto a formar parte del club social. El magacín matinal de Telecinco ha emitido las réplicas del exconcursante de 'Supervivientes' a la entrevista de Bárbara Rey. Sus reacciones fueron instantáneas, pues una cámara del equipo de 'De Viernes' se desplazó hasta su casa para ir registrándolas mientras se ofrecía esa entrevista en televisión.

Y, de nuevo, se ha producido un intenso y enconado debate sobre si Ángel realizó o no las fotografías de la vedette con el rey Juan Carlos I. Paloma Barrientos ha negado por activa y por pasiva que fuera el autor, y Marisa Martín Blázquez ha defendido que sí. A partir de ahí, se ha desatado una lucha de egos sobre quién poseía la verdad.

"Esas grabaciones las tiene Ángel porque se las dieron determinadas personas y no hay más, él no las hizo", ha apuntado Barrientos. "Paloma, pero también está hablando Bárbara de que las mejores fotos se las quedó ella y no es verdad. Hay solamente unas fotos, ni mejores ni peores", le ha puntualizado Marisa.

"Pero que no las hizo él, que no. ¿Por qué creemos una cosa y la contraria no?", le ha confrontado Paloma Barrientos. "Esto no es una cuestión de fe, es una cuestión de que estamos informados", le ha cortado rápidamente Marisa Martín Blázquez, insistiendo en que las imágenes sí las tomó Ángel Cristo JR.

"¿Y los demás no estamos informados?", se ha ofendido Paloma. "Bueno, pues a lo mejor yo estoy más informada de lo que puedas estar tú al respecto de esto", le ha espetado sin rodeos Martín Blázquez. "Pues no", ha clamado Barrientos ante ese grueso corte que le había arreado su compañera de 'Vamos a ver'.

"Llevo un montón de años trabajando en esta historia", ha defendido Marisa Martín Blázquez, que no iba a consentir que le echaran por tierra su información y, mucho menos, su trabajo. "Y yo también", ha replicado Paloma Barrientos en ese tira y afloja entre ambas tertulianas. "Pues nada, para ti la perra gorda, ya está", ha desistido Marisa, que se ha plantado del debate harta de su comportamiento.

"Las fotos no las hizo Ángel", ha reiterado por enésima vez Paloma mientras Marisa y Antonio Rossi le hacían ver que ella se estaba refiriendo a otras imágenes diferentes a las que ellos estaban aludiendo. "Estamos confundiendo cosas", ha lamentado Blázquez, avivándose de nuevo el encontronazo.

"Ya sé que tú lo sabes todo, muy bien", le ha dicho Paloma Barrientos con sorna y con el orgullo visiblemente herido. "No estoy diciendo que lo sepa", ha contestado Marisa. "Pero que si creemos una cosa, también creemos la otra", ha repetido Paloma, lo que ha vuelto a sacar de quicio a su compañera: "Que no es cuestión de creer, Paloma, que no es una cuestión de fe, es una cuestión de que sé de lo que estoy hablando al 100%".