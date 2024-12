La denuncia de Carmen Borrego contra 'Vamos a ver', que invoca a los servicios jurídicos de Mediaset

El programa 'Vamos a ver' ha pillado a José María Almoguera con una amiga 'especial' en un centro comercial de Madrid y ha mostrado las imágenes durante la entrega de este martes, con una Carmen Borrego que ha estallado contra el equipo y la dirección desde plató y que ha sembrado un ambiente de gran tensión.

"A mi como madre me duele y me hace daño. Esas imágenes no se pueden emitir porque son en un centro comercial, no son en la calle. Y ya está bien que no podamos entrar ni a un centro comercial", ha saltado indignada la colaboradora, cargando contra la decisión de ofrecer esas instantáneas y cuestionando su legalidad.

Por su parte, la dirección le ha frenado en seco asegurándole que sí que se podían emitir y que había autorización previa para poder hacerlo sin problemas. "No, dentro de un centro comercial no se puede grabar", ha insistido Carmen Borrego mientras Verónica Dulanto le recordaba el caso de Malú y Albert Rivera.

"Nunca se ha podido grabar dentro de un centro comercial ni de un restaurante", ha reiterado por tercera vez Borrego, cada vez más desaforada. "Está consultado con los servicios jurídicos de Mediaset", le ha cortado la presentadora de 'Vamos a ver más', ya que no iban a permitir que les señalara de esa forma ante los espectadores.

"No vayas por ahí porque si las estamos emitiendo es porque se puede", le ha arreado por su parte Antonio Rossi. "Yo te digo que podremos estar en un centro comercial porque algo de intimidad nos puede quedar, ¿no?", ha confrontado Carmen Borrego mientras pedía cambiar de asunto.

"Pero Carmen, hombre, nos estás echando tierra al programa", le ha reprochado Verónica Dulanto. "Dentro de un centro comercial no se debe grabar", ha seguido defendiendo la menor de las Campos, que no ha cedido en su denuncia pública pese a que le indicaban que estaba totalmente equivocada.

Por otro lado, Carmen Borrego también ha lamentado el contenido del vídeo de la discordia por insinuarse que esa chica que acompañaba a su hijo podría ser su nueva pareja sentimental y por preguntarse si José María se encontraba en el centro comercial para comprar un regalo a su madre: "Me hace daño porque el día de Nochebuena es meter el dedo en la llaga de una madre que ya sabéis que no va a estar con su hijo. Me hace daño y estoy en mi derecho porque todos sabéis que ahora mismo no hay relación. Es innecesario esto", ha clamado exaltada.