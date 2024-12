Carmen Borrego paraliza 'Vamos a ver' tras lo ocurrido con Alexia Rivas en directo: "No es justo"

Carmen Borrego ha irrumpido telefónicamente en 'Vamos a ver', requerida para comentar la entrevista que su hijo, José María Almoguera, ha concedido antes de entrar en 'GH DÚO'. Sin embargo, esa intervención ha derivado en un enfrentamiento con Alexia Rivas.

"No voy a opinar de una entrevista que no he leído. No voy a hablar porque ya lo dije en su momento y lo repito: de un menor porque de los menores no se debe hablar", ha dicho en primer lugar la colaboradora, poniendo una línea roja al programa de Joaquín Prat.

Acto seguido, Carmen Borrego la ha emprendido contra Alexia Rivas por decir que las Campos se dedican solo a vender su vida. "Me gustaría decirle a Alexia que las Campos, a parte de vivir de las exclusivas como dice, hemos estado muchos años trabajando y seguimos trabajando. Yo tengo un bagaje profesional que a lo mejor no lo tiene ella", le ha arreado en directo.

En plató, Alexia Rivas ha saltado como un resorte: "Oye, oye, oye, Carmen, una cosa te voy a decir...". Pero Borrego no se lo ha permitido y ha elevado la voz sobre ella: "No, no, no, ¿me dejas que termine? Que la que estoy hablando soy yo". "Que termine Carmen, por favor, Alexia", ha mediado Joaquín Prat para evitar la algarabía.

"Las cosas se pueden decir de otra manera. Soy la persona que más respeto a los compañeros de todo lo que piensan y cuando uno se expone los demás tienen derecho a opinar. Pero sistemáticamente la coletilla de vender, es algo que es injusto y que además es mentira. Llevo 35 años trabajando por encima de vender exclusivas", se ha defendido Carmen Borrego muy enfadada.

"Pues es que es lo que hacéis ahora mismo, lo siento mucho. Es lo que hacéis, vender vuestra vida. Y cuando yo me exponga y vuelva a vender mi vida, opináis de mi, pero como no vendo mi vida y me dedico a ejercer mi profesión, que es el periodismo que he estudiado en la universidad, pues no opines de mi profesionalidad. Yo no vendo mi vida", le ha replicado Alexia Rivas.

"Como yo no soy como tú, no te voy a contestar como te de debería contestar", le ha soltado Carmen Borrego mientras Alexia echaba más leña al fuego: "Vendes tu vida todos los viernes, todas las semanas. Gracias, porque así tenemos contenido", ha ironizado.

"Efectivamente, gracias a que yo vendo mi vida y mi hijo también tú estás ahí sentada comentándolo", le ha endiñado la menor de las Campos a Alexia Rivas. "Yo estaría sentada igual, que el programa sigue y Joaquín sigue", le ha contrariado la colaboradora.

"Vuelvo a repetir, no es ninguna vergüenza dar una entrevista, todos participamos y vivimos de las entrevistas que doy yo y que dan todos los demás. No me avergüenzo de vender exclusiva y no me parece que sea un delito. Lo que no puede ser es que se olvide el bagaje profesional de todas las personas que vendemos exclusivas porque eso no es justo. Llevo 35 años trabajando honradamente, sigo trabajando y de vez en cuando me llaman y me proponen una entrevista. Y si me parece bien la hago y si no, no la hago", ha rematado Carmen Borrego.