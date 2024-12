A Patricia Pardo le bastan solo tres palabras para dar sentencia a Bárbara Rey en 'De Viernes'

Tras dos entregas cargadas de incendiarios titulares sobre la relación con su hijo y su aventura con Juan Carlos I, Bárbara Rey aterrizó en el plató de 'De viernes' este lunes. La actriz llegó al espacio de Telecinco dispuesta a enfrentarse al juicio más duro de los colaboradores, y sus respuestas no han dejado a nadie indiferente. Sin ir más lejos, Patricia Pardo no ha dudado en dejar clara su sentencia al reaccionar este martes en 'Vamos a ver'.

La compañera de Joaquín Prat arrancaba el matinal de Telecinco sin ocultar su conmoción por lo vivido este lunes por la noche en el plató de 'De viernes', donde la vedette sacó las garras por defender su verdad, llegando a enzarzarse con el hermano de Paloma García-Pelayo, Alessandro Lequio y Ángela Portero entre otros tertulianos. Fue precisamente su ataque directo al colaborador italiano del magacín lo que más ruido hizo durante la emisión.

Las tres palabras de Patricia Pardo: "Auténtico espectáculo televisivo"

"Bárbara Rey, dispuesta a defender lo suyo, su verdad, en directo. De rojo, el color de la pasión y más segura que nunca, Bárbara desveló toda su relación con el rey a golpe de grandes titulares", comenzó sentenciando Patricia Pardo, haciendo referencia a la determinación con la que se defendió en plató durante su paso. Tanto, que llegó a poner el foco en Lequio y su historial de abuso con las mujeres, causando una fuerte confrontación en la que tuvieron que intervenir los presentadores.

"Para la artista, él no era el rey, sino un amante que le perjudicó en su carrera artística", continuó señalando la conductora de 'Vamos a ver', centrándose en las revelaciones sobre su historia de amor y chantaje con el monarca. "Ayer Bárbara Rey, no sé si contó la verdad o no; lo que sí, por lo menos yo opino, es que dio un auténtico espectáculo televisivo", añadió entonces la periodista a modo de dardo y aplauso a partes iguales dirigido a la televisiva.

Pero Patricia Pardo no se quedó ahí en su elogio a las dotes de la madre de Ángel Cristo para entretener en directo. "La tía controla como nadie un plató. Es inteligente, tiene sentido del humor, sabe controlar el ritmo televisivo como nadie y la entrevista la llevó ella", se atrevió a señalar la mujer de Christian Gálvez, que dejó clara su sentencia al resto de sus compañeros de la mesa de actualidad.

"No supo enfrentarse a los datos ni a la historia de este país"

"¿Qué sabemos de Bárbara Rey? Que es una artista de variedades, en el mejor sentido de la palabra, y ayer dio un auténtico espectáculo", añadió Alfonso Egea, secundando las palabras de la presentadora antes de que Antonio Rossi se desmarcarse del tono a favor de la vedette. "Estuvo nerviosa, con miedo, no supo enfrentarse a los datos, a los hechos ni a la historia de este país, que la intenta reescribir. Sabía que no tenía salida", señaló el colaborador.

"La única manera de huir cuando te exponen los datos es hacer show e ir a lo personal", subrayó con dureza el colaborador habitual del 'Club social' del programa. Sin embargo, no ha sido el primero del magacín en posicionarse en contra de la actriz durante estas semanas marcadas por su especial en Telecinco. "Vamos a ir paso a paso, así me entero yo, que anoche tuve que cambiar de canal de la vergüenza ajena que me dio ver a Bárbara Rey", confesó Joaquín Prat el pasado martes, cargando de lleno contra la artista y sus "testimonios incongruentes".