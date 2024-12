Bárbara Rey se planta en su entrevista por lo ocurrido con el hermano de Paloma García-Pelayo: "Nunca más"

Bárbara Rey no se ha amilanado ante los colaboradores a los que se ha tenido que enfrentar en su aparición en el plató de 'De Viernes' (en lunes). La vedette ha concedido su primera entrevista en directo tras los dos primeros especiales de 'Mi verdad' a modo de documental.

El mayor enfrentamiento de la noche se ha producido con Álvaro, el hermano de Paloma García-Pelayo. El tertuliano le ha contrariado en el asunto de las grabaciones a Juan Carlos I, y la conversación ha acabado en un fuerte encontronazo.

"Él sabe de antemano que nos están grabando el CSID en la Calle Sextante", ha afirmado Bárbara Rey mientras el colaborador le negaba. "¿Por qué no? ¿Porque lo digas tú?", le ha replicado ella. "Porque lo digo yo, sí", ha respondido Álvaro con ínfulas. "Tú no puedes manejar el relato porque el relato es histórico. Manglano y el ministro Serra caen con la grabaciones de Sextante y caen en el 95 y hasta ahí nadie sabía nada", le ha tratado de rebatir.

"Lo sabía el Rey", ha insistido la murciana, elevando la voz. "¿Te lo ha dicho a ti y no estaba grabado?", le ha repreguntado Álvaro García-Pelayo con retranca. "Me lo ha dicho a mi en persona", ha reiterado Bárbara. "Igual te refresco la memoria, que igual es que no te acuerdas, y lo entiendo, pero yo estoy aquí para refrescarte la memoria", le ha asestado el periodista.

Bárbara Rey encara a Álvaro García-Pelayo: "La memoria se la refrescas a tu madre"

Unas palabras que han encendido a Bárbara Rey, que se ha comido al colaborador en segundos con su réplica: "No, no, perdóname. Un momento. Tú dime lo que te dé la gana, pregúntame lo que quieras pero no vuelvas a decirme que estás para refrescarme la memoria. Se la refrescas a tu familia o a tu madre, pero a mi me dejas tranquila porque yo estoy muy sana y muy bien. ¿Vale? Así que nunca más eh, nunca más. Porque yo tengo la mente perfecta".

"Bárbara, no ha sido un ataque personal", ha saltado Santi Acosta, el presentador del programa, que ha salido al rescate de Álvaro, compañero y también amigo. "Tengo la mente perfecta y no me tienes que refrescar nada", ha reafirmado la vedette. "Si te lo tomas así será porque estás preocupada por lo que voy a decir", ha reaccionado él.

"Como tú no estabas debajo de mi casa ni estabas en mi colchón, el que no estén grabadas todas las conversaciones no quiere decir nada. Si estuvieran todas las conversaciones grabadas, tendríamos que estar aquí hasta el siglo veinticuatro mil", ha rematado Bárbara Rey.