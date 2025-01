María Patiño pone voz a lo que muchos piensan sobre Ana Herminia y apunta así a la organización

'Ni que fuéramos' abordó en su ultima emisión, entre otros temas, lo ocurrido en la casa de 'GH DÚO 3' con Ana Herminia. María Patiño no solo ha criticado a la concursante por acusar falsamente a su compañero Javier de agresión, sino también las escasas medidas que se ha tomado ante tan grave suceso.

Un vídeo con toda la secuencia fue suficiente para desmontar a la mujer de Ángel Cristo, a la que Carlos Sobera pidió que no frivolizara con un tema tan delicado. Sin embargo, Ana Herminia insistió en que se había sentido "agredida", por lo que incluso estuvo a punto de abandonar la casa de Guadalix. Sobre ello debatieron en el nuevo 'Sálvame'.

Belén Esteban fue la primera en tomar la palabra: "Ana Herminia quiso hacer ver que Javi le había pegado, pero yo he visto el vídeo tres veces y no pasa eso. Eso sí que me parece feo". Acto seguido era María Patiño la que cargaba, no solo contra la concursante, sino también contra la dirección: "Es una situación vergonzosa y muy grave porque la televisión se tiene que adaptar a los tiempos. Algo que antes podía ser solo un juego, hoy ya no lo es". De esta forma, criticaba también que un colaborador de Telecinco hubiera asegurado que "Ana Herminia da juego porque hace show".

María Patiño, sobre Ana Herminia: "Debería estar en la calle"

"Inventarse una agresión es de todo menos show. Si ese es el juego para algunos, desde luego que no es la televisión que yo quiero. Si hay algo que a mí realmente me agrede son las denuncias falsas, sobre todo cuando vienen de boca de una mujer. Eso hace mucho daño a otras mujeres y ese no es ni mi show ni mi juego", ha dicho María Patiño.

Además, la presentadora de 'Ni que fuéramos' ha reconocido que ella esperaba que la organización hubiese expulsado disciplinariamente a Ana Herminia. "Esta señora debería de estar en la calle, pero es la protegida. Ella sigue salvada, por lo que la están protegiendo. Entiendo que hay personajes que en esta profesión nos dan de comer, pero esto no es ningún juego. Hay veces en las que hay que parar el juego", ha sentenciado.