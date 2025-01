María Patiño pone el foco donde nadie lo ha hecho en el cese de Isabel Rábago en Mediaset

'Ni que fuéramos' ha abordado esta semana uno de los temas televisivos del momento: el supuesto despido de Isabel Rábago de Mediaset. Una información publicada por varios medios de comunicación, que la colaboradora televisiva ya se ha ha apresurado a aclarar. En un momento dado de la emisión del miércoles, María Patiño ha hecho una pregunta a sus compañeros que ha dado pie a un debate.

En los últimos días, han sido muchas las especulaciones sobre esta salida y los motivos que habrían llevado a la cadena a prescindir de una de sus colaboradoras estrella. Esto llevó a la propia periodista a emitir un comunicado anunciado que tomaría medidas legales, anunciando que tomará medidas ante las informaciones falsas que se han publicado.

Ante este asunto, María Patiño preguntaba en un momento dado de 'Ni que fuéramos' a Kiko Matamoros: "Una cosa, ¿Kike Calleja se sigue hablando con Isabel Rábago? Porque eran íntimos". "Eso se lo tienes que preguntar a Isabel", se limitaba a responder su compañero. "Es decir, que no se hablan", sacaba como conclusión la presentadora del programa de TEN. "Yo no he dicho eso", aclaraba el colaborador. "Es una conclusión", sentenciaba ella.

María Patiño, decepcionada con Kike Calleja

Y es que, tal y como ha recordado María Patiño, "Isabel Rábago y las Campos ya no se hablan. Eran íntimas. Y cuando digo íntimas, digo íntimas. Así que habrá muchos motivos para no hablarse, pero Isabel está decepcionada con las Campos. Eran íntimas, incluso en Navidad. En ese grupo de intimidad estaba Kike, a ellos les he visto muchas veces cenando".

Pero lejos de quedarse ahí, la periodista gallega se percataba de que "esta distancia la he visto muchas veces en el programa de Joaquín [Prat], que también está Kike. Yo veía que Kike estaba posicionándose en contra de la Rábago. Por eso he hecho esa pregunta". "Eres muy observadora", le decía Kiko Matamoros.

"Ese tipo de morbo dice mucho de Kike. Si Kike ha tomado esta actitud, me decepciona", dejaba claro María Patiño. A lo que Marta Riesco añadía que ella le llama "Falso Calleja".