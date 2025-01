María Patiño se burla de Paz Padilla y la da donde más duele tras quedar fuera de Mediaset

Hace tan solo unos días 'Las Mamarazzis', Laura Fa y Lorena Vázquez avanzaban que Mediaset había decidido no renovar el contrato de exclusividad de Paz Padilla. Así, tras quince años, la humorista, actriz y presentadora tiene libertad para poder trabajar en cualquier cadena aunque seguirá formando parte de proyectos de Telecinco. Eso sí contratada por las productoras. Y sobre ello se ha pronunciado este martes María Patiño.

Desde el estreno de 'Ni que fuéramos', Paz Padilla ha sido una de las víctimas de los ataques de sus colaboradores pues cabe recordar que la relación entre la que fue presentadora de 'Sálvame' y sus compañeros se rompió a raíz de lo sucedido con Belén Esteban y la espantada del plató que supuso su despido de Mediaset hasta que alcanzó un acuerdo con el grupo.

Ya el pasado viernes, Belén Esteban y Kiko Matamoros hicieron referencia al varapalo profesional de Paz Padilla mandándola un beso. Pero este martes, María Patiño ha ido más allá al mofarse incluso de la situación de la que fue su compañera al recordar lo que ella le dijo en su día a Jorge Javier Vázquez.

"Ya me he enterado del nuevo rumbo profesional de Paz Padilla. Lo que sube, baja", soltaba entre risas María Patiño haciendo así referencia a las palabras que la propia gaditana empleó cuando tuvo un enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez y le dejó una advertencia. "El día que te toque a ti, todo lo que sube, baja…", le soltó Paz a su compañero.

Eso sí, después, María Patiño no dudaba en quitarle hierro a la no renovación de Paz Padilla pues como recalcaba "Paz está forrada" y por ende no iba a tener problemas económicos. "Ha ganado muchísimo dinero, lleva trabajando toda la vida. Es muy trabajadora", defendía después.

María Patiño deja retratada a Paz Padilla con sus contradicciones

Todo esto llegaba después de ver la publicación que había compartido Paz Padilla junto a su hija Anna Ferrer en la que se veía como había decorado su casa como si fuera el espacio para celebrar el día de los Reyes Magos. "Es una especie de exhibición absurda", sentenciaba Kiko Matamoros señalando lo "contradictoria" que es su ex-compañera.

"Ella siempre se ha considerado anticonsumista y a favor del equilibrio ecológico, pero el año pasado se llevó por delante 15 bosques para todo el papel que puso en su casa. Me parece que todo esto entra en contradicción con la imagen que durante años ha ido vendiendo", criticaba el colaborador.

Finalmente, María Patiño aprovechaba para volver a sentenciar lo que piensa verdaderamente de Paz Padilla. "No soporta este tipo de prensa y presentaba un programa sobre esto. Este es un género en el que tienes que creer en lo que haces y tienes que defenderlo. Para mí eso ya es la esencia de la contradicción", añadía la presentadora.