Alexia Rivas desmonta sin despeinarse a Ana Herminia y le pega uno de los mayores repasos

Ana Herminia se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la actual edición de 'GH Dúo'. En la gala de este jueves, 9 de enero, la mujer de Ángel Cristo Jr. ha sido objeto de todas las críticas tras lanzar una grave acusación contra su compañero Javier. Una actitud que ha también ha sido muy criticada por Alexia Rivas en 'Vamos a ver'.

Todo ocurrió cuando, en un momento dado, Javier se acercaba a Ana Herminia para hablar, poniéndole la mano en la pierna. Un gesto que la venezolana no tardó en denunciar ante el confesionario como "agresión" asegurando que le había quedado la zona enrojecida. Incluso llegó a amenazar con abandonar la casa. Sin embargo, Carlos Sobera dejó claro al marido de Vanessa que la organización no había visto ningún atisbo de agresión en su actitud, para su tranquilidad.

Esto consoló bastante a Javier, como así reconoció él mismo: "Yo quiero dar las gracias. No es solo lo que se dice, si no lo que quieres dar a entender. Todos tenemos una familia, también tengo una vida que me dedico al público y que mi negocio se vea perjudicado por esto, aparte de mi mujer, mi hija. Te juro que desde el dedo gordo del pie hasta la punta del pelo no tenía una parte de mi cuerpo que no temblase".

Alexia Rivas carga contra Ana Herminia: "No me creo ni su nombre"

Este viernes, 10 de enero, dicha polémica ha sido uno de los temas a abordar en 'Vamos a ver'. Todos los colaboradores se han mostrado muy críticos con la mujer de Ángel Cristo. Tal es el caso de Isa Pantoja, quien ha asegurado que "cuando Ana Herminia vea las imágenes… es que no hay por donde cogerlo". Más dura, si cabe, se ha mostrado Alexia Rivas, quien cree que este gesto de la venezolana no la deja bien parada, ya que ahora "no me creo ni su nombre".

Es más, la colaboradora tiene claro que a partir de ahora va a costar mucho creer todo cuanto diga la concursante: "Yo no me creo nada de Ana Herminia, ni su nombre, y le hace flaco favor a Ángel Cristo".

Otros colaboradores del magacín matinal de Telecinco, como Antonio Rossi, afirman que la nuera de Bárbara Rey ha conseguido que "la gala girase en torno a ella". Algo que, para bien o para mal, "si a ella le compensa…". Pese a esto, Alexia Rivas cree que el "público esto no lo perdona". Aunque no todos sus compañeros estaban de acuerdo con ella. Y es que, tal y como recordó Joaquín Prat, "ayer se salvó. Ya veremos".