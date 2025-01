Aurelio Manzano impugna lo permitido a Ana Herminia y exige medidas en Mediaset: "Es muy grave"

Ana Herminia se encuentra en el punto de mira después de que la mujer de Ángel Cristo Jr. haya acusado de agresión a Javier en 'GH DÚO'. Una agresión que no existió tal y como el programa demostró durante la gala de este jueves con Carlos Sobera. Por ello, son muchos los que piden su expulsión. Es el caso de Aurelio Manzano.

Y es que durante toda la noche, las redes se llenaron de mensajes pidiendo la expulsión de Ana Herminia por hacer una denuncia falsa. Pero lejos de expulsara, 'GH' decidió dedicar buena parte de la gala a estas acusaciones de la mujer de Ángel Cristo.

"Me ha pegado. Esto es agresión. Este señor me ha dado tres palmadas y me ha dejado la rodilla roja", denunció Ana Herminia en el confesionario. A partir de ahí, la organización estudió las imágenes. "El programa no ha visto ningún tipo de agresión. Si hubiéramos visto el más mínimo atisbo de agresión, indudablemente Javier hubiese quedado sancionado o expulsado, directamente expulsado", aseguró Carlos Sobera durante la gala.

Tras ver lo sucedido en la gala de este jueves, Aurelio Manzano, ex colaborador de 'Fiesta' no ha dudado en pronunciarse en su cuenta de "X" pidiendo que el reality expulse disciplinariamente a la nuera de Bárbara Rey por jugar con una falsa agresión.

"Ana Herminia debería ser expulsada por acusar a Javi de una falsa agresión. Es muy grave que esto se permita. Así se lo dejó claro Carlos Sobera, "el equipo de GH DÚO' no ha visto ningún tipo de agresión", escribe el periodista en su cuenta.