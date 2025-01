María Patiño abandona 'Ni que fuéramos' en directo por Víctor Sandoval: "Me voy de aquí"

Este miércoles, María Patiño ha vivido un programa bastante tenso y complicado en 'Ni que fuéramos' por culpa de Víctor Sandoval. El colaborador ya empezaba liándola al principio al hacer un comentario desafortunado sobre Anabel Pantoja que provocaba la indignación de las redes sociales.

Pero ha sido después durante la Quickie Ronda cuando la situación se iba de las manos después de que Víctor Sandoval tratara de reventar la crónica que estaba haciendo Antonio Albert sobre Gonzalo Miró. "Ale venga vaya acabando señora", le soltaba Víctor al periodista. "Un momento Víctor está haciendo su trabajo", le replicaba María Patiño. "Víctor espera", le gritaba por su parte David Valldeperas, el director.

"Yo estoy haciendo también mi trabajo entonces como tienes que respetar mi trabajo y el de Antonio Albert, que hay gente que se prepara una crónica para contarla. Ahora tocará tu turno", le espetaba María Patiño mientras Víctor Sandoval seguía hablando sin dejar poder seguir el curso del programa. "Víctor ya", le pedía Belén Esteban con poco éxito.

Esta actitud por parte de Sandoval no puede consentirse #NQFS22E pic.twitter.com/Mxw0BtBQVX — Alba Medina (@Srtacotilleo) January 22, 2025

"¿Ha terminado el brote o puedo seguir?", preguntaba entonces Antonio Albert con una sonrisa en la boca. "Yo no tengo ningún brote, los brotes se dictaminan en un centro psiquiátrico y yo no estoy en ninguno, igual usted debería de estarlo. Cállese, no me nombre y ahora diré todo lo que ha dicho de mí", se defendía Sandoval.

Tras ello, María Patiño trataba de controlar la situación pero advertía que "si yo no estoy capacitada para hacer esto, la que abandona soy yo". Después, Víctor Sandoval explicaba que Antonio Albert escribió un incendiario artículo contra él en julio. "El artículo es altamente destructivo no solo porque dice que no soporta a Víctor Sandoval y acaba diciendo que nadie sería capaz de soportar a tal espécimen en la vida real. Aquí describes a un personaje que yo no conozco. Tu ríete, es lo que hacen los tontos", soltaba Víctor provocando que le llamaran la atención por insultar a su compañero.

María Patiño deja 'Ni que fuéramos': "Me voy de aquí"

Y Víctor Sandoval se negaba a escuchar la réplica de Antonio Albert, pero María Patiño le pedía que se callara y dejara que hablara él. "¿Te puedes callar?", le soltaba Víctor a la presentadora. "No, no me voy a callar porque quiero escucharlo", aseveraba Patiño. "Pues entonces yo me voy y le escuchas", comentaba el colaborador. "¿Puedo acabar mi discurso?", repetía una y otra vez Víctor y al sentir que no podía controlarle, María Patiño se marchaba del plató. "Kiko Hernández puedes por favor, yo me voy a de aquí. Es que ya es la segunda vez y yo estoy capacitada para organizar un diálogo entre una persona que entiendo que estés dolido", pedía la presentadora.

"Dolido no, estoy humillado y no solo yo. Han humillado a la productora y akl programa diciendo que me tienen recogido como si esta productora fuera una ONG y encima se ríe en mi cara. Dices que yo no estoy bien, el que no estás bien eres tú. Me das lástima y pena porque ya quisieras que tu carrera hubiera sido la mía, mira tu cara y mira la mía, somos el ying y el yang. Cariño vete a Rumanía, vete a Rumanía y que cuenten los rumanos porque dejaste de dirigir programas", soltaba Víctor.

Después se veía como era Kiko Hernández el que tomaba las riendas de 'Ni que fuéramos' tras la salida de María Patiño y le pedía a Víctor que dejara escuchar la réplica de Antonio Albert. "Francamente creéis que escuchando lo que acabamos de ver, ¿yo necesito pedir perdón?", reaccionaba Antonio. "Pues sí porque la actitud que estás teniendo es un poco lerda", aseveraba Sandoval provocando que el director le llamara la atención.

Finalmente, María Patiño regresaba a su puesto en 'Ni que fuéramos' mientras Víctor Sandoval seguía explotando contra Antonio Albert. "Eres el típico maricón que desprecia a los maricones", llegaba a decir provocando que tanto Valldeperas como María Patiño le cuestionaran. "Ese discurso está fuera de lugar, ya está Víctor", destacaba la presentadora.

Una vez el enfrentamiento entre los dos se acababa, María Patiño se dirigía a Víctor Sandoval para hacerle una advertencia. "Yo entiendo el dolor que sientes pero creo que la profesionalidad se nota cuando te tienes que defender de algo y sinceramente me da pena porque te quiero. Yo también soy muy visceral pero creo que tenías argumentos de peso y él ha escrito un artículo, si yo te contase lo que he escuchado sobre mi persona pues de la misma manera que ejerzo mi libertad de expresión en los lugares en los que me contratan tengo mi capacidad de replicar pero no usando nada personal", le corregía Patiño.

"Yo te admiro a ti y te quiero a ti. Y necesito que me escuches porque parece que me estás tomando el pelo. Yo te quiero y creo que te tienes que tomar en serio que cuando hablas estamos delante de mucha gente que no se merecen determinadas cosas", sentenciaba pidiéndole que le prometiera que iba a tomar conciencia y tratara de cambiar su actitud.