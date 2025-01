Macarena Gómez revela el motivo de su retirada de 'La que se avecina' y habla de su sueldo

Aunque Macarena Gómez en una de las actrices españolas más polifacéticas, por lo que más se la conoce es por su paso por 'La que se avecina'. Sobre la serie de los hermanos Caballero y los motivos que la llevaron a decir adiós a su personaje de Lola se ha pronunciado en el podcast 'Ac2ality'.

Según reconoce ella misma, cuando está en el set de rodaje, solo puede hacer de Lola: "Tengo que leerme como los consejos que me dan para poder interpretar bien a Lola. Ahora aquí no podía hacerlo. El otro día mi hijo me pidió que la hiciera y me decía que lo hacía muy mal. No sé hacerlo fuera del rodaje".

En un momento de la entrevista, Macarena Gómez se sinceró sobre el motivo por el cual durante una temporada desapareció de la serie. Una serie de motivos personales y profesionales que la llevaron a tomarse un respiro y centrarse en otros proyectos: "Llevaba 5-6 años muy intensos en 'La que se avecina' y quise descansar. Entonces, le pedí al productor, Alberto Caballero, que si no le importaba que me fuera un año, que me había cansado. Me salieron otros trabajos. Pasado ese año le dije que quería volver y me dijo que vale".

Macarena Gómez habla de su sueldo en 'La que se avecina'

Otra de las preguntas que le hicieron en el podcast fue si se hizo rica haciendo de Lola en una de las series más exitosas, y la más longeva, de la televisión en España. "No, no te haces rico, pero sí que te haces rico emocionalmente", reconoce Macarena Gómez, con total sinceridad. Además, explica que "si comparáis los sueldos de los actores españoles con lo que cobran los británicos para una serie de la BBC. Es ridículo. No te voy a decir los sueldos, pero sí que cobramos más que la media, pero no cobramos tanto".

La actriz también desvela que su sueldo se divide: "Date cuenta que tienes que darle un porcentaje a tu representante, luego, evidentemente como todo hijo de vecino y ciudadano español, tienes que pagar los impuestos. Es decir, cobramos bien a gustito, pero no son cifras desorbitadas. No te haces millonario", sentencia.