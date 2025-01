'La Promesa', avance semanal del 7 al 10 de enero: Cruz desluce la boda de Jana y Manuel con un final impensable

Llega la GRAN SEMANA de 'La Promesa' en La 1 de TVE. La serie cumple su segundo aniversario y 500 emisiones en antena con el acontecimiento del año: la boda de Jana y Manuel que todos estábamos esperando. Tras el parón del lunes por el festivo del Día de Reyes, comienza la fiesta. El martes, 7 de enero, se producirá un hecho histórico que se ofrecerá a lo largo de tres capítulos: uno por la tarde en su horario habitual y doble ración por la noche en prime time con ese anhelado enlace al completo.

Eso significa que, esta semana absolutamente clave, los espectadores de la ficción asistiremos a seis episodios. En El Televisero te ofrecemos el avance de todas las entregas:

Avance de 'La Promesa', capítulo 498 del martes 7 de enero por la tarde

Leocadia le confiesa a Catalina que ella también fue madre soltera y le ofrece su apoyo. Catalina le confirma a Manuel que se irá de La Promesa justo después de la boda. Lorenzo se entera que han decidido, sin contar con él, que va a ser el padrino de Jana en la boda y pone el grito en el cielo. Curro se ofrece para serlo, pero le rechazan.

Jana se ve obligada a seguir cediendo tanto en quién va a ser el padrino en su boda como en el vestido que se tiene que poner, pero Leocadia le aconseja que no le dé importancia a los pequeños detalles y que se centre en que, por fin, se va a casar con el hombre que realmente ama. Leocadia se convierte en un gran apoyo para Jana.

Martina le dice a Curro que le va a ser materialmente imposible llegar a la boda de su primo. Y Teresa y Vera creen haber encontrado un pasadizo secreto en La Promesa, mientras María Fernández sigue bebiendo los vientos por Samuel.

Por su lado, Cruz se plantea boicotear la boda entre su hijo y Jana y está preparando una última jugada para detener esa boda, pero alguien la sorprende maquinando y sus pretensiones ¿acaban frustradas?

Avance del capítulo 499 del martes, 7 de enero, por la noche

Por fin, llega el día de la boda de Jana y Manuel. Lo que no esperan los novios es una última jugarreta de Cruz que va a provocar un gran susto en los momentos previos al enlace. Una maniobra que tiene que ver con el cura. Mientras, servicio está triste por no poder asistir a la boda, y así lo refleja Vera con su actitud, aunque todo tiene su parte buena y ella se puede librar de una buena al quedarse en palacio. La boda no será en absoluto un camino de rosas.

Por su parte, Manuel está muy nervioso. Las horas antes del enlace sirven al novio para recordar, no solo los momentos buenos, sino también a quien no está. Y Martina no llega a la boda. Curro es quien se ve obligado de informar a Jana y Manuel de su extraña ausencia y les revela que la muchacha sabe más de lo que ellos creen.

El mensaje de Ana para Ricardo fue devastador. Pía busca el consejo de Rómulo para tratar de ayudar al mayordomo a salir del bache en el que anda inmerso.

Avance capítulo 500 del martes, 7 de enero: el segundo de la noche y culminación de la boda

Mientras en el palacio todos se afanan por preparar el convite y la fiesta de la boda, Jana y Manuel se dan el sí quiero y se convierten, por fin, en marido y mujer. Un resultado impensable para los fans de 'La Promesa', especialmente para los más escépticos. Esta vez sí se materializa el compromiso. Sin embargo, Cruz agua el momento, arremete duramente contra Jana y le humilla por ser una vergüenza para la familia; Alonso se desahoga por este desastre de boda con Curro y Lorenzo.

Leocadia le asegura a Cruz que ella no ha venido a desvelar ningún secreto del pasado para calmar sus inquietudes. Y Petra niega las acusaciones de María Fernández, que declara que el ama de llaves es la autora de un sabotaje para que el padre Samuel no se presente a oficiar la boda y se tenga que suspender. Dice que ha sido ella quien la encerró con el cura en el despacho de Manuel. Ademas, Petra le da un ultimátum a Ricardo: o le cuenta la verdad a Santos en 24 horas o lo hará ella.

Tras las indagaciones, Lope por fin encuentra la entrada al escondido pasadizo que alberga La Promesa y decide explorarlo con Vera, Teresa y Marcelo aunque resulte peligroso.

Avance de 'La Promesa', capítulo 501 del miércoles 8 de enero

Tras la boda, Jana decide organizar una celebración junto a sus compañeros del servicio que no pudieron asistir. Catalina transmite a su padre la decisión firme de irse con la tía Clara. Ricardo no es capaz de sacarse de la cabeza la carta de su mujer y Rómulo le pregunta si sigue amándola.

Teresa, Lope, Vera y Marcelo dan vueltas a la manera de abrir la puerta del pasadizo y deciden buscar la llave por todo el palacio. Curro está inquieto por Martina y espera ansioso una llamada telefónica de ella. El joven revela a Manuel el verdadero motivo de la marcha de su prima.

Tras la desilusión de no poder acompañar a Samuel al refugio, María Fernández recibe una terrible noticia relacionada con el estado de salud del sacerdote.

Avance de 'La Promesa', capítulo 502 del jueves 9 de enero

Gracias a Jana, María Fernández se entera de que Samuel tan solo se ha roto una pierna. Mientras, el servicio celebra con Jana y Manuel su reciente boda con un brindis en el patio y la celebración resulta todo un éxito. Por su lado, Catalina anuncia ante toda la familia que se va de La Promesa con su tía Clara, mientras Curro y Manuel descubren que no saben dónde se ha metido Martina.

Curro pregunta a Leocadia por el pasado de su madre. Marcelo, Lope, Vera y Teresa prueban unas llaves que han encontrado en la cerradura de la puerta del pasadizo sin ningún éxito.

Ricardo no tiene claros sus sentimientos por su esposa y teme que Petra cumpla sus amenazas y le cuente todo a Santos. Pía no cree que se atreva, pero está muy equivocada.

Avance de 'La Promesa', capítulo 502 del viernes 10 de enero

La revelación de Petra causa estragos entre Ricardo y Santos, cuya relación queda gravemente tocada. Y Catalina insiste en marcharse de La Promesa. Leocadia, por su parte, intenta convencerla de no irse. Manuel sufre por la probable marcha de su hermana y es Jana quien le da una idea para tratar de evitarla.

Inevitable parece que Lope, Marcelo, Vera y Teresa no entren al pasadizo oculto de la marquesa, gracias a una nueva idea de Marcelo. Se abre así una nueva y oscura trama en 'La Promesa' que dará que hablar y que permitirá descubrir secretos.

Cruz no sabe cómo actuar con respecto a Leocadia, hasta que Petra le señala un camino en el que quizás encuentre respuestas sobre cómo y por qué ha vuelto tras años dada por muerta.