Belén Esteban lanza una seria advertencia a Cristina Tárrega tras descubrir su rajada contra ella

Continúa la 'guerra' entre 'Ni que fuéramos' y Cristina Tárrega. En el programa de este martes, 14 de enero, Javier de Hoyos ha ofrecido una información que ha hecho saltar a Belén Esteban, quien ha estallado contra la colaboradora de Telecinco, a la que ha lanzado una contundente advertencia.

"Mi fuente me cuenta que Cristina Tárrega te llama 'acabada' desde hace años, no solo desde que acabó 'Sálvame'. Para Tárrega, estás acabada televisivamente y eres un producto obsoleto", ha asegurado el periodista a su compañera de programa. Tras conocer esta información, Belén Esteban ha brotado contra la valenciana. "Esta es tonta. ¡Acabada tú!", ha exclamado, muy enfadada, antes de lanzarle un serio aviso: "No me tires de la lengua, que digo de quién hablabas mal en la peluquería".

Belén Esteban brota como nunca antes contra Cristina Tárrega

"Tú preocúpate de otras cosas que yo de ti sí sé. Yo no le digo a ninguna compañera 'Esa ropa que llevas no te pega'. ¡Eso no se hace!", ha proseguido la colaboradora de 'Ni que fuéramos'. Lejos de quedarse ahí, la de Paracuellos ha continuado lanzado dardos a la que fuera su compañera de cadena: "Te conoce todo el mundo, pero ¿sabes por qué siguen a tu lado? Porque sabes demasiado. Tú lo cascas a todo el mundo y hablas de personas que no deberías de hablar. Son personas que se han portado muy bien contigo y estás ahí gracias a esas personas".

Pese a todos estos ataques, los colaboradores de 'Ni que fuéramos' creen que Belén Esteban ha sido demasiado "indulgente", pues ellos esperaban que fuese mucho más dura con Cristina Tárrega. Ella se ha justificado asegurando que no le ha sorprendido esta información de Javier de Hoyos: "Yo ya estoy curtida y esto ni me duele porque la conozco. Me parece hasta flojo que lo diga de mí", ha sentenciado.