Ángel Cristo sorprende a todos al comunicar que se desvincula de Ana Herminia: "No puedo decir otra cosa"

Este viernes, 10 de enero, Ángel Cristo ha regresado a '¡De viernes!' para contestar, punto por punto, las declaraciones que su madre hizo en el mismo programa sobre él. Sin embargo, no fue una noche nada fácil para el hijo de Bárbara Rey pues le pusieron las polémicas imágenes de su mujer, Ana Herminia, en 'GH Dúo'.

El pasado jueves, la venezolana se convirtió en la protagonista de la gala presentada por Carlos Sobera, y no precisamente para bien. El motivo fue la falsa acusación de agresión que lanzó sobe su compañero Javier Mouzo y que le han acarreado infinidad de críticas. Pero, sin lugar a dudas, la opinión más esperada era la de Ángel Cristo.

"Una gravísima acusación que el programa no tarda en desmontar". Así definió Bea Archidona, presentadora de '¡De viernes!', lo ocurrido con Ana Herminia. "¡Me ha pegado! Esto es agresión. Este señor me ha dado tres palmadas y me ha dejado la rodilla roja", exclamaba la concursante, después de que Javier se dirigiese a ella sin intención agresiva. Inmediatamente se le pidió que acudiese al confesionario para rectificar su versión y pedirle que dejase de extender esa falsa acusación sobre su compañero.

Apenas unas horas después de aquello, Ángel Cristo ha acudido a '¡De viernes!'. Además de responder a su madre, Bárbara Rey, también ha participado en el debate sobre 'GH Dúo', por lo que no ha tenido más remedio que dar su opinión sobre el error cometido por su mujer. Incapaz de justificarla, el exconcursante de 'Supervivientes 2024' ha acabado reprochándole su actitud: "No tiene justificación, se ha equivocado gravísimamente".

Ángel Cristo, incapaz de defender a su mujer: "Se ha equivocado"

"Espero que cuando ella salga se de cuenta y estoy seguro de que lo hará. Por mi parte tiene todo mi apoyo", ha añadido. Pese a reconocer que la conducta de su mujer era injustificable, sí que ha intentado por todos los medios buscar alguna justificación. "Cuando estamos mal con alguien, no nos gusta que esa persona nos toque. Pero de ahí a lo que ella ha dicho hay una gran diferencia", ha reconocido.

En un momento dado de su discusión con Javier, Ana Herminia llegó a mencionar a su marido para contar lo que él habría hecho: "Ángel llega a estar aquí y (Javi) sale por la ventana". Por lo tanto, Bea Archidona le ha pedido que opinase sobre ese grave comentario: "Es un grave error. No puedo decir mucho más, quizás ella tenga idealizado nuestro amor y me vea como el caballero que la va a defender, pero se ha equivocado y no puedo decir otra cosa".

Además, Ángel Cristo también ha cuestionado al programa por su gestión de la situación. Ya que, según él, "lo justo sería que le pusiesen las imágenes para que ella pudiese ser consecuente". Pese a todo, el hijo de Bárbara Rey no ha conseguido convencer al resto de colaboradores de '¡De viernes!', que han sido muy duros con la concursante por acusar falsamente a Javier de agresión cuando, desgraciadamente, hay a diario mujeres que sí que están siendo víctimas de violencia machista.