Paloma García-Pelayo lanza este pronóstico de Raphael tras su diagnóstico: "Están preparados para asumirlo"

Raphael ha recibido el alta hospitalaria este viernes tras diez días ingresado en el 12 de Octubre de Madrid y ya se encuentra en su domicilio tras el diagnóstico de un linfoma cerebral. Con esta noticia ha abierto 'Y ahora Sonsoles' el programa y Paloma García-Pelayo, presente en la mesa, ha ofrecido información en primicia.

En primer lugar, ha aclarado el modo en el que ha abandonado el hospital: "Él ha decidido salir por la puerta de atrás del hospital para evitar el tumulto de los compañeros en la entrada, pero desde el primer minuto tenía pensado salir a saludar como así ha sido. Ha saludado desde el coche y lo tenían así preparado".

"Me piden transmitir dos cosas", ha advertido la periodista. "Evidentemente la familia acepta la noticia (sobre el linfoma cerebral) como no puede ser de otra manera. Me dicen que el tratamiento ya ha comenzado y que el pronóstico es bueno, están optimistas y sobre todo agradecen el respeto y el cariño con el que los medios han tratado el ingreso", ha declarado Paloma García-Pelayo.

De momento, ha trascendido que Raphael ha suspendido toda su gira internacional en América para 2025 pero, en cambio, la gira en España que empieza en mayo no sufre alteración en principio.

"En este tipo de patologías cada paciente es un mundo. Él, al ser un trasplantado, tiene unas características que le van a llevar a un tratamiento determinado y personalizado. Es un paciente inmunodeprimido desde su trasplante hace 20 años", ha señalado Paloma García-Pelayo en el debate sobre si recibirá o no quimioterapia.

"En la familia están preparados para asumirlo y darle los mejores cuidados. Será ambulatorio pero estará mucho en casa y él quiere pensar que va a estar (para la gira nacional) y eso es importante para el ánimo", ha rematado la colaboradora acerca de por qué sí se mantienen los conciertos en España en 2025.