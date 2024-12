Joaquín Prat se sale del guion en directo al airear censura de la dirección: "No me dejan decir"

La mesa de debate de 'Vamos a ver' se vio interrumpida este miércoles con una inesperada confesión de su presentador. Joaquín Prat se encontraba bromeando con un reportero del programa sobre su salto a la televisión cuando se invadió un arranque de sinceridad. Fue entonces cuando se puso serio con sus compañeros al desvelar lo que puede y no puede decir delante de las cámaras de Telecinco.

Este miércoles, el matinal de Telecinco se desplazaba hasta el exterior de la vivienda del bailaor Antonio Canales para hablar con su casera antes de su inminente desalojo por impago. Y el presentador no dudó en compartir unas risas con su reportero, Álvaro López. "¿Quién te iba a decir a ti cuando trabajabas en la SER que ibas estar en la puerta de Antonio Canales pendiente de su desahucio por una deuda o cubriendo los Premios Princesa de Asturias?", señaló el periodista.

Joaquín Prat se rebela contra el director de 'Vamos a ver': "Se me pasa algo por la cabeza y..."

"Hay que estar para todo y esto te lo enseña la tele", insistió Joaquín Prat haciendo que el resto de colaboradores y el propio reportero comenzase a reírse sin control. "Como yo no tengo filtros...", aseveró entonces el conductor de 'Vamos a ver', unas palabras que fueron rápidamente confirmadas por Patricia Pardo. "Últimamente muy poquitos", añadió la presentadora.

Joaquín Prat en 'Vamos a ver'

"La tele te da mucho. Aquí he aprendido un montón", continuó explicando el comunicador, que confesó entonces el único terreno que le quedaba por conquistar en su estancia en Telecinco. "Menos a tener filtros… Porque claro, se me pasa algo por la cabeza y… Y porque este no me deja decir todo lo que pienso", espetó señalando al director del programa, que se encontraba detrás de cámaras.

Tras la breve alusión a que, en muchas ocasiones tiene que morderse la lengua por las indicaciones que recibe por pinganillo, Joaquín Prat dio por concluidas las risas con sus compañeros de mesa y retomó la escaleta del programa para continuar con todos los temas pendientes de la mañana.