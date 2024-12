Joaquín Prat reprende a Lequio tras lo ocurrido en 'Vamos a ver' y valora irse del programa: "Me puedo ir…"

Las últimas declaraciones de Alice Campello dejando entrever una posible reconciliación con Álvaro Morata han causado división de opiniones este jueves en 'Vamos a ver'. Alexia Rivas, fuente de confianza en el programa sobre todos los asuntos relacionados con el futbolista, ha dejado claro que él no tiene intenciones de retomar su relación. Y Alessandro Lequio no ha tardado en compartir su incendiario análisis, obligando a Joaquín Prat a darle un toque de atención.

"No vamos a volver", aclaraba el jugador de la selección después de que su ex mujer dejase la puerta abierta en su última entrevista para Forbes Women a retomar su relación. "Creo que le costaría muchísimo verle a él con otra pero no va a haber reconciliación", comenzó advirtiendo Alexia Rivas a sus compañeros del 'Club social'.

Joaquín Prat no duda en frenar a Alessandro Lequio por los límites que sobrepasa al hablar de Alice Campello

Y Alessandro Lequio no tardó en contestar a su compañera recordando cuando se destapó su ruptura. "Yo recuerdo cuando se separaron, dije que lo veía como un paréntesis abierto a la reconciliación y tú lo negaste rotundamente, aduciendo informaciones secretas. ¿Lo sigues manteniendo?", señaló el tertuliano de Joaquín Prat pidiéndole que "fuese más clara" en esta ocasión.

"No van a volver y además yo creo que Álvaro está haciendo un acto de paciencia, contención y de llevarse bien con ella por la familia que tienen. Pero Álvaro lo que quiere es seguir con su vida de soltero, no quiere volver con Alice. Quiere cerrar esos años de su vida e ir a su bola", subrayó una vez más la colaboradora de 'Vamos a ver'. A su vez, aseguró que es complicado seguir distintos caminos cuando la otra parte, refiriéndose a la italiana, no lo acepta.

Fue entonces cuando Alexia desveló que, en numerosas ocasiones, el futbolista le ha pedido en privado a su ex mujer que pare de "hacer manifestaciones" en público sobre la posibilidad de volver juntos. "Él le ha dicho que no hay reconciliación posible, que ha pasado cosas que no debería haber pasado y que incluso él dice 'yo no sé cómo aguanté esto' o 'en qué momento me metí en ciertas cosas'...", confesó la compañera de Joaquín Prat antes de que Lequio le interrumpiese de lleno.

Prat amaga con marcharse ante la actitud del colaborador

"¿Pero qué tuvo que aguantar? Quiero saber qué tuvo que aguantar Morata para decir que no a esta mujer coherente, brillante, seria, que pone a la familia por encima de todo...", comenzó exclamando visiblemente indignado el italiano. "Puede ser que la pareja no funcione", espetó de fondo una colaboradora mientras el tertuliano insistía a sus compañeros.

Y mientras Alexia trataba de explicarse, Joaquín Prat no dudó en lanzar un órdago al italiano por su caótico e insolente comportamiento durante este tramo de la tertulia, amagando con irse del plató al sentir que le había usurpado el puesto. "Yo me puedo ir ya, porque tenemos a Alessandro que está moderando ya el debate", advirtió. Y después de que Adriana Dorronsoro, Kike Calleja y otros compañeros tratasen de callar a Lequio con sus versiones, el italiano terminó estallando.

"Pues para no aguantarla le ha hecho cuatro hijos", exclamó el colaborador mientras el resto de sus compañeros comenzó a reprenderle inmediatamente, incluido el conductor de 'Vamos a ver'. "De verdad, tú sabes lo que implica ese tipo de frases, sabes que no", subrayó con gesto serio Prat mientras sus compañeras afeaban sus palabras de fondo.

"Habláis con una contundencia que..."

Pero Lequio no desistió en su intento de justificarse. "Quiero decir que si tú no aguantas esa situación no te comprometes de esa manera con una persona", sentenció el italiano. "Es que de verdad habláis con una contundencia y una seguridad de circunstancias de la vida que todos hemos atravesado y que sabemos perfectamente que en la vida no todo es blanco ni todo es negro... Me sorprende de verdad que analicéis con esa rotundidad circunstancias de la vida personal de la gente", espetó algo molesto Joaquín Prat.