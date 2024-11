"Vergonzoso": Alejandra Rubio, sin miramientos por cómo se deslengua contra José María Almoguera

Tras la última entrega de la rencilla familiar en 'De viernes', todo apuntaba a que José María Almoguera y su madre estaban cada vez más cerca de un entendimiento. Sin embargo, las últimas declaraciones del hijo de Carmen Borrego han confirmado que aún queda un largo camino hasta la esperada reconciliación. Y Alejandra Rubio no ha dudado en estallar ante la actitud de su primo este martes desde el plató de 'Vamos a ver'.

Las acusaciones y reproches entre los miembros del clan Campos parecen no tener fin. Independientemente de cuántos cara a cara protagonicen en Mediaset para acercar posturas, José María Almoguera no ha cambiado de parecer. "No ha habido progresos. Está completamente parado. De momento, no ha habido ningún avance en absolutamente nada", aseguraba el sobrino de Terelu Campos en un encuentro con los medios este mismo lunes.

Alejandra Rubio sobre José María Almoguera: "Sigue alargando esto porque le compensa"

Al parecer, lo único que ha cambiado tras el reencuentro con su madre en 'De viernes', es que Carmen Borrego ha podido retomar su papel como abuela, visitando de forma más regular a su nieto. Y el televisivo tampoco dudó en pronunciarse sobre su actual relación con Alejandra Rubio, que escuchó sus declaraciones este martes junto a Joaquín Prat y compañía. "Ni ella me escribe a mí ni yo a ella. Estamos un poquito en standby. Yo hablaría más con ella, pero sí que es verdad que las cosas no acompañan", aseguró Almoguera durante la premiere de 'Gladiator 2'.

Carmen Borrego y Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'

A su vez, aseguraba que tampoco tiene apenas relación con su hermana Carmen Almoguera, la otra hija de Carmen Borrego. Y ante dicha mención, la colaboradora de 'Vamos a ver' no pudo evitar lanzar una advertencia a su hijo y al programa. "Al final, si nosotros la sacamos, los compañeros la persiguen y ella lo pasa mal. Es una persona que se dedica a su profesión, que es abogada y no quiere pertenecer a esta historia", sentenció la hija de María Teresa Campos.

Pero Alejandra Rubio, que se encontraba junto a su tía en plató, no dudó en dirigirse directamente a su primo, que subrayó también el hecho de que aún no había tenido "el placer" de conocer al futuro padre del bebé de su prima, Carlo Costanzia. "Ella no va a opinar y me parece fenomenal porque es lo que tiene que hacer", comenzó señalando sobre el voto de silencio de su tía sobre Almoguera. "A mi me parece que sigue alargando esto porque es lo que le compensa y ya está", sentenció la hija de Terelu Campos.

Sobre Carmen Borrego: "Me da rabia porque no se lo merece"

"Me parece que ya huele desde lejos", advirtió la colaboradora de 'Vamos a ver' con gesto serio, condenando el negocio que su primo está montando alrededor de los problemas familiares. "A mi me da rabia porque no se lo merece", añadió rompiendo una lanza a favor de su tía, que continúa respetando las opiniones de su hijo contra ella desde cada programa en el que participa.

Con gesto de hastío, Alejandra Rubio volvió a subrayar su completo rechazo al modus operandi de su primo desde que declaró la guerra contra su madre a principios de año. "Le diría que qué ha pasado, sigo pensando lo mismo. No ha pasado nada, me parece que es aprovechar el momento", insistió la pareja de Carlo Costanzia. "Si tiene proyectos y cosas nuevas y ha cambiado de profesión me parece genial. Pero que no sea a costa de hacer estas cosas que es feísimo", señaló la influencer.

"Es que puedes cambiar de profesión pero no a costa de tu madre", señaló Cristina Tárrega poniendo el foco sobre su nueva etapa como famoso del corazón a la que parece estar adaptándose. "Me parece fenomenal pero por favor, que sea a costa de él y no a costa de hacer esto que es vergonzoso de verdad", sentenció con dureza Alejandra, condenando por completo a su primo hermano.

"Si dice que teníamos una gran relación sería mentira"

Sobre la inexistente relación con Almoguera a día de hoy, Alejandra Rubio también se mostró contundente. "Es que tampoco tengo nada que recuperar. Si dice que teníamos una gran relación sería mentira, porque tampoco. Teníamos una relación cordial de primos, yo tengo mucha más relación con mi prima que con él. Y yo mi opinión se la he dado entonces ya está", resolvió la tertuliana.

"Lo que no voy a hacer es venir aquí, no decir lo que pienso y sentir que Carmen, porque los comentarios que hace es porque tiene miedo, porque al final él luego le echa las culpas de todo", lamentó la sobrina de Carmen Borrego finalmente, decidida a defender a su tía en todo momento frente al círculo vicioso de Almoguera con los medios y su drama familiar que parece no acabar.