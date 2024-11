Patricia Pardo se detiene en este preciso detalle sobre Elisa Mouliaá tras suspenderse su causa

Patricia Pardo ha sido la encargada de anunciar en 'Vamos a ver' la última hora sobre la causa judicial abierta contra Íñigo Errejón tras la denuncia que presentó hace unas semanas la actriz y presentadora Elisa Mouliaá por presunto acoso sexual.

Mañana martes, 12 de noviembre, tenía que declarar la denunciante y el denunciado pero esa cita en Plaza de Castilla se ha suspendido. Y no solo la declaración, sino que la causa también se ha postergado debido al avanzado estado de gestación de la abogada de Elisa.

Esto quiere decir que no se retomarán estas citas judiciales hasta que esta asistente legal regrese de su baja médica. Por tanto, se archiva provisionalmente el procedimiento hasta que la letrada de la denunciante, Elisa Mouliaá, presente su alta médica.

Ante este aplazamiento, Joaquín Prat y Patricia Pardo han hecho sus preguntas. "¿Entonces se suspende porque ambas partes lo han pedido o solo la parte de la denunciante?", ha cuestionado el presentador en primer lugar.

"Ahora en el auto acceso vamos a ver se decreta el archivo provisional porque la abogada de la denunciante se va de baja médica por inminente parto y el juzgado con buen criterio porque no es una causa urgente y son hechos denunciados de años atrás pues decide proceder al archivo provisional porque la denunciante no quiere a otra abogada que no sea esta. Está en su derecho", ha explicado Alfonso Egea.

Acto seguido, Patricia Pardo ha planteado la pregunta que muchos se hacen frente a ese giro imprevisto: "¿Pero esto no serían dilaciones indebidas?". "En el hipotético caso de que llegara una condena contra Errejón, él podría venir a esta parte del procedimiento y decir 'oiga, yo estaba a disposición de la justicia, pero esta señorita dijo que le valía su abogada y nada más que su abogada'", ha aclarado Egea. "Puede alegar dilaciones indebidas", ha suscrito el inspector José María Benito.