'MasterChef Celebrity' expulsa a Cristina Cifuentes antes de la semifinal e impacta lo que pasa en su adiós

'MasterChef Celebrity 9' ha entrado en plena recta final pues la semana que viene emitirá su semifinal. Tras la expulsión sorpresa de una de sus favoritas, Hiba Abouk, este lunes hemos vivido una entrega muy especial con crossover de 'OT 2023' y la visita de numerosos famosos como Lydia Bosch e Isabel Rábago.

En la primera prueba de la noche, los aspirantes tenían que elaborar un plato con los ingredientes que les habían comprado los jueces en el mercado. Así, Pepe Rodríguez escogía los ingredientes de Pocholo y de Cristina Cifuentes mientras que Jordi Cruz elegía los de Inés Hernand y Marina Rivers y finalmente Samantha Vallejo-Nágera se encargaba de seleccionar los platos de Francis Lorenzo y Pitingo.

Lo que no esperaban los concursantes de 'MasterChef Celebrity 9' es que sus platos iban a ser catados por algunos de sus mejores amigos. En el caso de Cristina Cifuentes eran Susana Díaz, Isabel Rábago y la abogada y colaboradora de 'Código 10', Bárbara Royo mientras que por parte de Francis Lorenzo acudían las actrices Lydia Bosch y Myriam Gallego y el creador de series como 'Médico de familia', 'Los serrano' y 'Águila Roja', Daniel Écija.

Y por otro lado, como amigos de Pitingo aparecían José Luis López 'El Turronero', David Bustamante y Buika, cantante y jurado de 'OT 2023'; por parte de Inés Hernand el actor David Castillo ('Aída'), la actriz y cantante Jedet ('Veneno') y Palomo Spain. Por último, como amigos de Pocholo acudían el hermano de Samantha, Colate Vallejo-Nágera y el psiquiatra Josep Maria Fàbregas.

Tras la cata, llegaba el momento de conocer las votaciones de cada uno de los invitados y la más votada con hasta ocho votos era Inés Hernand que había presentado un bacalao con chanfaina. Los siguientes más votados eran Francis Lorenzo, Pocholo Martínez-Bordiú y Marina Rivers. Mientras que Pitingo y Cristina Cifuentes no se llevaban ni un solo voto provocando un momento curioso con Susana Díaz asegurando a su amiga que "no te he votado ni hoy ni nunca".

El crossover de 'MasterChef Celebrity' con 'OT 2023' en la prueba por equipos

Después, los aspirantes se quedaban en Madrid para vivir una prueba por equipos muy especial pues este lunes 'MasterChef Celebrity' vivía un crossover con 'OT 2023'. Así, algunos de los concursantes de la última edición del talent que emitió Amazon Prime Video sorprendían a los aspirantes cantando su himno "Historias por contar".

Entre los ex-concursantes de 'OT 2023' como Lucas, Salma, Suzette, Bea, Omar, Violeta, Denna, Cris, Chiara, Álex Márquez y Juanjo. Precisamente, este último se convertía en protagonista pues Samantha Vallejo-Nágera no dudaba en darle la bienvenida pues el zaragozano se presentó a 'MasterChef Junior' y se quedó a las puertas de entrar a las cocinas del talent de cocina. Tras ello, Jordi Cruz no ha dudado en proponerle que sea concursante de la próxima edición de 'MasterChef Celebrity'.

Ha sido increíble volver a ver las imágenes de Juanjo en MasterChef Junior 😭 https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/6SjmPw2uxF — MasterChef (@MasterChef_es) November 11, 2024

Un inesperado cambio de reglas con dos primeros semifinalistas

Lo que no esperaban después de este crossover con 'OT 2023' es que se iban a enfrentar a una prueba por equipos muy diferente. Y es que solo iban a formar parte de un mismo equipo liderado por Inés Hernand. Así, los seis tendrían que trabajar juntos para sacar adelante tres platos de alta cocina diseñados por Begoña Rodrigo y Pepe Solla (con tres Soles Repsol cada uno). Además, por primera vez se iban a enfrentar a los propios chefs en un cocinado en el que participaban como invitados Juanjo y Lucas de 'Operación Triunfo'.

Durante el cocinado, Inés Hernand se venía abajo y se veía sobrepasada por el cocinado y se sentía además poco apoyada por su equipo. "Hay muchas cosas que no están bien hechas, y tampoco encuentro una mirada cómplice...", añadía entre lágrimas. Después, en el momento de la valoración se producía un pequeño rifirrafe entre Inés Hernand y Pocholo Martínez-Bordiú.

Finalmente, aunque cocinaban todos en el mismo equipo, la valoración era individual. De ese modo, los jueces anunciaban que los aspirantes que conseguían salvarse y se convertían en semifinalistas eran Pitingo y Marina Rivers mientras que los otros cuatro se tendrían que enfrentar en la prueba de eliminación. Y de los dos era Pitingo el que era nombrado como el mejor y podía donar 4.000 euros a la Fundación Prodis.

Cristina Cifuentes se queda fuera de la semifinal de 'MasterChef Celebrity 9'

De vuelta a las cocinas, Inés Hernand, Cristina Cifuentes, Pocholo Martínez-Bordiú y Francis Lorenzo se disputaban su pase a la semifinal de 'MasterChef Celebrity' en una prueba de eliminación de mucho nivel. Y es que tenían que reproducir un postre diseñado por el maestro repostero Jordi Roca (tres Soles Repsol). Lo hacían después de tener que adivinar diferentes helados y además tenían que inventar un helado que no existe.

Al ser la que más sabores de helado adivinó, Inés Hernand contaba con una ventaja: podía elegir a un compañero de la galería para que le ayudara durante 15 minutos. Y la presentadora de RTVE no dudaba en elegir a Marina Rivers para que le ayudara a sacar su postre.

Después de un reto de alta cocina, llegaba el momento de la valoración y la cata por parte de los jueces. Tanto Inés Hernand y Pocholo Martínez-Bordiú recibían felicitaciones por sus postres y sobre todo por sus creaciones de helado. Por contra, el helado de Cristina Cifuentes no triunfaba entre los jueces mientras que el de Francis Lorenzo también convencía pero consideraban que esta descompensado con respecto al resto del postre.

Tanto Inés Hernand como Pocholo conseguían clasificarse para la semifinal con lo que la expulsión era cosa de dos. Y finalmente Pepe Rodríguez anunciaba que el duodécimo expulsado era Cristina Cifuentes por lo que Francis Lorenzo conseguía también llegar a la semifinal de 'MasterChef Celebrity 9'.

Así, después de haber sido expulsada en la cuarta gala aunque consiguió volver gracias al delantal de la segunda oportunidad, Cristina Cifuentes se queda fuera de la semifinal de 'MasterChef Celebrity'. "Para mí esto ha sido un regalo, una experiencia brutal, he disfrutado tanto, me he sentido tan cuidada, tan querida y tan arropada que estoy super satisfecha", reconocía la ex política.

Las cariñosas palabras de Cristina Cifuentes e Inés Hernand en 'MasterChef'

Pero si hay algo que ha marcado el paso de Cristina Cifuentes por 'MasterChef Celebrity' es su inesperada amistad con Inés Hernand. Y ambas se han dedicado unas palabras muy bonitas que sin duda impactarán a más de uno. "Todos son personas muy especiales y que los voy a llevar dentro. Y luego está mi Inés. Lo digo de verdad, aunque solo fuera por haberte conocido esto ya hubiera merecido la pena. Lo único que quiero es que me sigas permitiendo formar parte de tu vida. Te quiero", le decía Cifuentes emocionando a su compañera y asegurando que quería que ganara Inés y se enfrentara a Marina Rivers. "Tiene un plus de genialidad que si lo sabe gestionar bien puede ser la pera", añadía.

Por su parte, Inés Hernand no dudaba en decir algo que puede chocar a muchos. "Has sido y eres una persona generosa, buena, conciliadora, cariñosa, cuidadora, trabajadora y de verdad muchas gracias por quitar la venda a mucha gente con demostrar lo que eres y lo que vales", añadía dejando claro que la iba a echar mucho de menos. "Cristina para mí ha sido un descubrimiento, es una buena tía", concluía.