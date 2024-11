Susana Díaz visita a Cristina Cifuentes en 'MasterChef Celebrity' y deja una frase para la posteridad

Este lunes, las cocinas de 'MasterChef Celebrity' se han llenado de estrellas con la visita de algunos de los amigos de los concursantes durante la primera prueba de la noche. Así, rostros como David Bustamante, Buika, Lydia Bosch, Myriam Gallego o Isabel Rábago se colaban en el programa de TVE. Pero si ha habido alguien que ha causado sensación ha sido Susana Díaz.

Así, los seis concursantes de 'MasterChef Celebrity 9' se enfrentaban en el primer reto de la noche a un reto muy especial y no solo por los comensales que iban a probar sus platos sino porque han sido los jueces los encargados de elegir los ingredientes con los que iban a tener que cocinar.

De ese modo, Pepe Rodríguez escogía los ingredientes de Pocholo y de Cristina Cifuentes mientras que Jordi Cruz elegía los de Inés Hernand y Marina Rivers y finalmente Samantha Vallejo-Nágera se encargaba de seleccionar los platos de Francis Lorenzo y Pitingo.

Tras el cocinado, los seis aspirantes esperaban en un salita para descubrir quienes eran los invitados que iban a ser los comensales. En el caso de Cristina Cifuentes eran Susana Díaz, Isabel Rábago y la abogada y colaboradora de 'Código 10', Bárbara Royo mientras que por parte de Francis Lorenzo acudían las actrices Lydia Bosch y Myriam Gallego y el creador de series, Daniel Écija. Por su parte, por Marina Rivers acudían la influencer Marta Díaz, la boxeadora Joana Pastrana y la actriz y modelo Agostina Goñi.

Y por otro lado, como amigos de Pitingo aparecían José Luis López 'El Turronero', David Bustamante y Buika, cantante y jurado de 'OT 2023'; por parte de Inés Hernand el actor David Castillo ('Aída'), la actriz y cantante Jedet ('Veneno') y Palomo Spain. Por último, como amigos de Pocholo acudían el hermano de Samantha, Colate Vallejo-Nágera y el psiquiatra Josep Maria Fàbregas.

Susana Díaz deja una frase para la historia en 'MasterChef Celebrity' y se postula como concursante

De todos ellos, quien causaba sensación en redes sociales era Susana Díaz. La ex presidenta de la Junta de Andalucía comentaba nada más entrar al restaurante de 'MasterChef Celebrity' que lleva siendo amiga de Cristina Cifuentes hace muchos años, mucho antes de coincidir como colaboradoras en programas como 'TardeAR' o 'Todo es mentira'. "¿Te ha sorprendido ehhh has dicho una roja con una azulona? Cuando la gente se lo decimos que somos muy amigas se creen que nos hemos conocido en la tele y somos amigas de antes. El primer mono de mi hijo se lo regaló Cristina", le decía Susana a Pepe Rodríguez.

Tras ello, Pepe Rodríguez no dudó en preguntarle a Susana Díaz qué tal cocinaba ella. "Algo hago Pepe, muy sureño, pero algo hago", le contestaba la senadora socialista. "Es que estamos haciendo el casting próximo, estamos de casting Susana", le aclaraba el jurado proponiéndole así que sea concursante de 'MasterChef Celebrity 10'.

Después llegaba el momento de la cata y Susana Díaz no dudaba en votar al plato rojo que correspondía al de Marina Rivers después de haber criticado el de su amiga Cristina Cifuentes. "Como sea este su plato...", soltaba Isabel Rábago entre risas. "Este no me ha molado a mí", aseveraba Susana Díaz sobre el plato que había cocinado la ex presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en el momento de la votación no se lo pensaba: "Yo voy a coger el rojo, al final la cabra tira al monte", bromeaba la política del PSOE.

"Tengo que coger el rojo, veis como al final la cabra tira al monte" @susanadiaz #MCCelebrity pic.twitter.com/xJjr3dfAZJ — MasterChef (@MasterChef_es) November 11, 2024

Y tras descubrirse que la más votada por todos los comensales había sido Inés Hernand y que Pitingo y Cristina Cifuentes no habían recibido ni un solo voto, Susana Díaz no tenía reparos en soltar una frase que ha causado sensación en redes sociales. "Es que no me ha votado nadie, ni siquiera mis amigas", comentaba Cifuentes. "No, no te he votado. Bueno no te he votado ni hoy, ni nunca canija, tú lo sabes", soltaba Susana Díaz entre risas ironizando con que nunca la había votado tampoco políticamente.

