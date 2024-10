Susana Díaz se enciende en ‘Espejo Público’ ante Griso: «Si me vas a entrar por ahí, es patético»

Susana Díaz ha mantenido un fuerte encontronazo con Ester Muñoz, vicesecretaria del PP, en el plató de ‘Espejo Público’, obligando a Susanna Griso a intervenir para poner orden entre ambas. La presentadora de Antena 3 ha hablado con la política del PP sobre la base de la denuncia que han presentado contra el PSOE ante la Audiencia Nacional. La formación liderada por Feijóo se ha querellado contra el partido socialista por presunta financiación ilegal, sustentándose en una información no contrastada que publica un medio de comunicación digital.

Mientras, Susana Díaz, que se encontraba también en plató participando en la mesa política y de actualidad, no se ha podido reprimir y ha cuestionado ante Ester Muñoz esas acciones judiciales. «No entiendo por qué pone tan nerviosos que el PP presente una querella cuando el PSOE está todo el día poniéndolas», le ha replicado la vicesecretaria popular.

«No es una cuestión de nervios, es una cuestión de rigor. A mi no me habrás escuchado nunca hablar de máquina del fango ni de bulos ni de nada. Pero algo sé de derecho. Lo que sale es una información periodística que su propio portavoz, Borja Semper, reconoce que no tienen contrastada. La periodista saca una información en un periódico sobre que alguien de manera anónima ha dado la información y la periodista está en su derecho de publicar lo que quiera, pero los políticos tenemos que tener rigor cuando vamos a presentar una querella a ese nivel para justificar ante los suyos que no tiene valor de hacer una moción de censura», le ha confrontado Susana Díaz.

«Lo que no puede ser es intentar tapar todo lo que estamos conociendo porque el PP presente una querella. Es escandaloso», le ha contestado Ester Muñoz. «Que yo no he tapado, que yo le he preguntado le rigor de la querella», ha contrariado la andaluza. «Deja que termine», le ha frenado Susanna Griso ante sus continuas interrupciones.

«Es escandaloso que una persona diga que ha sido testigo de cómo se llevaban bolsas de dinero a Ferraz para comisiones. El PP ha entendido que esto se tiene que investigar. Dices que no presentamos una moción de censura porque nos tiemblan las piernas y no, somos serios y rigurosos y no contamos con los apoyos para hacerlo porque el Gobierno tiene unos socios a los que les interesa un Gobierno débil. Y cuanta más corrupción salga de Pedro Sánchez, más se van a aferrar a él porque más tajada van a poder sacarle», ha sentenciado la vicesecretaria del PP.

Susana Díaz se encara con Ester Muñoz en ‘Espejo Público’

«No mezclemos, no mezclemos porque, si no, vamos a volver loca a la gente. Hacemos un batiburrillo y la gente no se entera de lo que estamos hablando», le ha reprochado Susana Díaz. «Nunca un Gobierno se ha merecido más una moción de censura…», ha arreado Ester Muñoz. «Pues venga, presentadla. ¿Por qué no la presentas?», le ha cortado la senadora. «Susana, deja que termine, no le interrumpas», le ha vuelto a amonestar Griso.

En ese momento, Muñoz ha soltado una frase que ha revuelto de su asiento a la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía. «Entre tú y yo sabes perfectamente que si alguien sabía que Pedro Sánchez no debía ser presidente del Gobierno eres tú», le ha espetado en referencia a esa ‘guerra’ interna que hubo entre ella y el presidente en aquellas primarias del PSOE.

«Mira, si me vas a entrar por ahí, me parece cutre y patético porque creo que en política hay que tener elegancia hasta cuando se está en la oposición», le ha encarado. «Yo presenté una alternativa a mi partido que mi partido no votó, pero ¿sabes una cosa? Lo hice por convicciones y principios, los mismos principios que nunca me llevarían a presentar una querella para engañar a los españoles. Esa es la diferencia entre tú y yo», ha rematado Susana Díaz.