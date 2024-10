Susanna Griso sufre el plantón de un invitado, que da la espantada por no cumplir «lo pactado»

Susanna Griso ha tenido que enfrentarse a un momento de gran tensión en ‘Espejo Público’ durante el programa de este lunes por lo que ha terminado sucediendo con un invitado muy malhumorado. El programa matinal de Antena 3 ha abordado un espinoso caso de macroestafa de un administrador de fincas acusado de estafar presuntamente a 400 comunidades de vecinos.

Se trata de Cristóbal Barea, que había solicitado ir a Antena 3 para dar la cara y «dar cuentas de que existo, de que estoy aquí y de que nadie me ha detenido, en absoluto». Sin embargo, la pregunta que le ha empezado formulando la presentadora sobre dónde está el dinero supuestamente defraudado ha sembrado la semilla de esa tensión que ha acabado de muy malas maneras.

Y es que, a continuación, Susanna Griso ha dado paso a dos vecinas que denunciaban ser estafadas por este administrador para que respondieran a su explicación en ‘Espejo Público’. Algo que ha indignado a Barea, que ha considerado que el equipo del magacín había incumplido lo prometido para que saliera a ofrecer su testimonio.

«Esto no es lo pactado. Esto no es lo pactado. Yo no entro en polémicas en plató, lo siento mucho», ha exclamado desde la redacción del espacio, donde se encontraba realizando esa entrevista. En ese instante, muy airado, se ha quitado el pinganillo y se marchado de la conexión, dejando a Griso completamente tirada.

«Yo no pretendo cruzarles, pero que por lo menos él también escuche sus argumentos», se ha defendido la comunicadora de Atresmedia. «¿Qué miedo tiene este señor a que las vecinas puedan decir sus versión de los hechos?», se ha cuestionado. En ese momento, Miquel Valls ha compartido la condición que había puesto el invitado para participar en ‘Espejo Público’.

«Lo único que nos había pedido Cristóbal era no cruzarse ni entrar en una discusión. Él estaba dispuesto a escuchar a las personas que lo han denunciado y que él también quería responder a estas personas, pero sin entrar en un cruce porque es un tema de juzgados», ha explicado el copresentador, entendiéndose así su cabreo, pues el programa se había saltado esa línea roja.

El invitado clama ante Susanna Griso: «¡Hostia!, ¡puñeta!»

Después de convencerle de que volviera al punto de directo para retomar la entrevista, Cristóbal Barea ha vuelto a la redacción para reanudar su conexión con Susanna Griso, pero las cosas se han complicado aún más cuando las vecinas en cuestión han seguido conectadas con el programa y sin parar de interrumpirle.

«¡Hostia!, ¡puñeta!», ha gritado de muy malas formas, arrancándose el pinganillo y lanzando el micrófono contra el suelo para nuevamente marcharse de la entrevista. «Vamos a ver, déjenme un segundito que hable él porque le hemos convencido para que se siente y hable sin interrupciones», ha solicitado Susanna Griso, pero, esta vez, su marcha era definitiva y no se ha vuelto a reincorporar.