Las 5 películas de estreno que puedes ver el fin de semana en Netflix, Prime Video, Movistar+ o Disney+

Los fines de semana son para descansar, hacer los planes que no has podido hacer de lunes a viernes y, sobre todo, para ponerte al día con esas películas que se te han ido resistiendo. Porque cada semana llegan muchos estrenos, y es muy difícil llevar la cuenta. Pero para eso estamos nosotros, y os hacemos siempre una lista de los mejores estrenos para devorar el fin de semana. Y, por si acaso, os damos varias opciones de plataformas de streaming: Netflix, Prime Video, Disney Plus...

Este fin de semana empieza fuerte con la llegada del taquillazo del verano: 'Deadpool y Lobezno'. Con que seas un poco fan del humor de Ryan Reynolds, te lo vas a pasar en grande. Y encima volvemos a reencontrarnos con Hugh Jackman como Lobezno. No podemos pedirle más. Y hablando de éxitos de taquilla, también tenemos 'Super Mario Bros. La película', que se convirtió en una de las cintas de animación más taquilleras de la historia. Para los fans de la Navidad, se acaba de estrenar una nueva película navideña en Netflix. Y si os gusta más el cine indie, también tenemos dos buenas opciones: 'La Quimera', con Josh O'Connor, y 'La espera', con Víctor Clavijo.

Deadpool y Lobezno

Ha tardado en llegar, pero por fin tenemos la película del verano en streaming gracias a Disney Plus. No solo fue un taquillazo (y la que más ha recaudado de la trilogía). Sino que además reconcilió con Marvel a los más escépticos tras sus últimos fracasos en cine, véase 'The Marvels'. Así que ha sido un buen año para la compañía, si unimos a este éxito el de 'Agatha, ¿quién si no?' de Disney Plus.

'Deadpool y Lobezno' es igual de macarra que sus anteriores incursiones en el cine. Ahora al menos Ryan Reynolds tiene el ancla de Hugh Jackman, que le lleva a la tierra en algunas ocasiones. Nada tiene sentido y el guión está repleto de agujeros, pero es tan desvergonzada que nos da igual. Ver a Jackman de nuevo vestido de Lobezno es una gozada. Y Emma Corrin da una villana memorable. Si te gustan las bromitas y el humor zafio de Ryan Reynolds, lo vas a pasar en grande. Si no... mejor no te acerques mucho.

Plataforma: Disney Plus

Un muñeco de nieve para derretirse

Ya lo habíamos avisado: la reina de la Navidad, Lacey Chabert, está de vuelta. ¡Y más navideña que nunca! Fichando por Netflix (ya era hora) al igual que Lindsay Lohan, que estrena también película este año en la plataforma, nos trae una fábula moderna sobre el amor bajo la nieve. Porque esta historia, que se llama 'Hot Frosty' en su inglés original, nos presenta a Cathy, una joven viuda que se enamora de un muñeco de nieve que se hace de carne y hueso. No nos lo estamos inventando. Es totalmente real. Si erais fans de 'Schitt's Creek', reconoceréis al muñeco de nieve, ya que lo interpreta Dustin Milligan, uno de los protagonistas de la serie.

Plataforma: Netflix

La quimera

Una de las películas sorpresa del año. Protagonizada por Josh O’Connor e Isabella Rossellini, es una muestra más del llamado Neorrealismo italiano, con la directora Alice Rohrwacher al frente. La historia de un arqueólogo que busca un nuevo tesoro se convierte en una película de antiaventuras repleta de reflexiones sobre la madurez, la sociedad actual y con toques de realismo mágico.

Repleta de secundarios de oro, y con una Isabella Rossellini recuperada, 'La Quimera' es una historia diferente, en la que cuesta entrar. Pero que, una vez que lo haces, disfrutas hasta el final. Josh O'Connor se está convirtiendo en una auténtica estrella, pero sin renunciar a su personalidad interpretativa. Y hoy en día, eso es algo de agradecer.

Plataforma: Movistar Plus

Super Mario Bros. La película

Corría el año 1993. Habíamos visto efectos especiales imposibles en 'Terminator 2' o en 'Jurassic Park' (llamada 'Parque Jurásico' por aquella época). Uno de los videojuegos más populares estaba protagonizado por un fontanero con bigote que se comía champiñones para ser más fuerte. La noticia de la adaptación a cine cogió a los fans por sorpresa, pero con gran emoción. Hasta que vimos el resultado. Y eso que el casting era perfecto, con Bob Hoskins y John Leguizamo. Pero el problema era que no tenía nada que ver con el videojuego salvo tres detalles contados. Una adaptación totalmente decepcionante... Y han tenido que pasar treinta años para que llegue una nueva y, esta vez sí, satisfactoria adaptación.

Porque al final era mejor recurrir a la animación para hablar con detalle del mágico mundo de la popular saga de videojuegos. Con Chris Pratt y Jack Black prestando sus voces a Mario y Bowser, es una película repleta de humor metarreferencial, y con un acabo técnico brutal. Y, aunque le falta algo de gancho en algunas partes, funciona y da trasfondo a unos personajes que, hasta el momento, habían sido demasiado planos. Como por ejemplo, la princesa Peach.

Plataforma: Prime Video

La espera

Javier Gutiérrez rodó una de las mejores películas españolas del año pasado. Y es que además funcionó muy bien en festivales de Estados Unidos. Con un Víctor Clavijo inmenso, en una de las interpretaciones más complejas y brillantes de su carrera (e ignorado por completo en los Goya), 'La espera' es un drama de terror que te mantiene en tensión hasta su macabro desenlace. No necesita de grandes alardes para construir un suspense intrincado y realista en este thriller rural que, de haber sido rodado por Eggers, habría tenido mucho más recorrido. Pero al ser una película española, ha quedado relegada al olvido. Una lástima, pero gracias a Filmin, al menos tendrá una nueva vida en el streaming.

Plataforma: Filmin