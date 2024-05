Víctor Clavijo protagoniza ‘El Marqués’: «Las víctimas del crimen de los Galindos merecen que se les haga justicia»

Llega a Telecinco ‘El Marqués’, su nueva y ambiciosa serie que se inspira en el crimen real de los Galindos, que conmocionó a la sociedad española en 1975, una vez aparecieron 5 cadáveres en el pueblo de Paradas (Sevilla). A día de hoy, el caso no está resuelto y es a través de esta ficción, como conoceremos la teoría que más se aproxima a la realidad, según nos cuenta en exclusiva el actor Víctor Clavijo, protagonista de la historia.

Hay que destacar que esta producción se inspira, que no se basa, en aquel suceso trágico. Es decir, la serie producida por Unicorn Content (la productora de Ana Rosa Quintana) parte del hecho principal en que aparecieron esos cinco cuerpos en un famoso cortijo, pero todo lo que sucede después va en búsqueda de la recreación de un drama rural. Una atmósfera que refleja también cómo era en el tardofranquismo la convivencia en el pueblo mencionado.

Víctor Clavijo, llega ‘El Marqués’, la nueva serie de Telecinco. Bebéis de ese Crimen de los Galindos que conmocionó a la sociedad española en 1975. Cuéntanos un poco de tu personaje, porque es todo lo contrario a ti.

VÍCTOR – Sí, no tiene nada que ver conmigo. Yo interpreto al marqués de la serie, un noble, pero sin recursos económicos, completamente arruinado, sin propiedades, sin nada que sustente un poco la actitud soberbia que él tiene ante el mundo. Una actitud muy clasista, un tipo que ha sido educado en un clasismo desde que era pequeñito. Se le ha hecho ver que con tener un título nobiliario, por ser heredero de un título, él es alguien especial.

Pero claro, este sentimiento de ser alguien especial contrasta con el mundo real, donde, efectivamente, ya en el año 1975 empieza a darse cuenta de que hay una España que está abriendo ese camino. Ya nadie le guarda obediencia, respeto, pleitesía, y encima también tiene un complejo de inferioridad muy grande, sustentado por el hecho de que él se siente un poco en lo más profundo y muy íntimamente, un inútil, porque no ha hecho nada por sus propios medios, que sea merecedor de ningún logro personal o empresarial en el que sentirse orgulloso.

Todo esto es el caldo de cultivo que a él le motiva para hacer lo que hace en la serie. Es un tipo con soberbia, arrogante, clasista, machista, representa todo lo peor de la España profunda de aquellos años, de una clase social muy alta, que estaba representada en los señoritos de los cortijos o de los latifundios. Esta representación de la España cortijera, pues él es un poco una representación de ese cacique de esa época, pero que en el fondo no es un personaje de una sola pieza, como te decía, tiene muchas aristas y esconde muchos complejos y muchas inseguridades.

¿En quién te has inspirado para desarrollar este personaje? ¿Hay muchos marqueses en la vida real, tú dirías?

VÍCTOR – Bueno, yo de pequeño, aunque me crié en Andalucía, pero el mundo rural lo viví poco, pero sí, teníamos muchas referencias a nivel en la televisión, en el cine. Había muchas referencias a este tipo de personajes o gente que conocías en la ciudad, que tenían cortijos y se comportaba o hablaba de una manera un poco parecida a la de este hombre.

Hay algunos otros personajes de nuestra televisión porque me han dado alguna clave en la manera de comportarse… Lo interesante, lo que me gusta mucho del diseño de este personaje, de los guiones, es que a pesar de ser un marqués y ser un tío arrogante, no tiene esta cosa estirada de marqués. Su manera de hablar de comportarse es muy campechana, rayando un poco lo mal hablado. Y este contraste a mí me encantaba, me gustaba muchísimo del personaje.

Es un tío que quiere dar el pelotazo, como se diría hoy en día, económicamente, y se aprovecha de su título. Entonces, me he inspirado en algunos referentes audiovisuales, qué duda cabe que uno de los principales, aunque no tiene nada que ver, es el personaje de Juan Diego, del señorito Iván, en ‘Los santos inocentes’, que es el personaje más representativo de nuestra cinematografía, de este tipo de señorito de cortijo. Y luego ya he bebido un poco de referentes personales, referentes culturales también y gente que conozco para encontrar la manera de hablar y de comportarse de estos personajes.

Estoy mirando el póster que en el que salís José y tú, al final es el cara a cara de las dos Españas ¿no? Esto, yo me arriesgo a decir que sigue pasando a día de hoy, a pesar, no en esa misma medida, o en ese mismo lenguaje, pero sí que sigue pasando en la actualidad, sigue habiendo dos sociedades, una que quiera avanzar y otra que a lo mejor le cuesta más.

VÍCTOR – Siempre. Yo creo que cualquier avance siempre se produce colisionando con el mundo que deja atrás a lo largo de la historia. Cualquier avance que haya habido en la sociedad, en el mundo político o sociológico, siempre ha supuesto poner en entredicho el mundo que deja atrás. Pero evidentemente no estamos en un momento tan fuerte como en aquella época donde colisionaban dos Españas completamente distintas que habían estado en contienda realmente 40 años antes, habían estado en contienda civil, en una contienda bélica.

Entonces, ahí sí que colisionaba una España que moría, que no era una España representada por estas personas clasistas que eran los que dominaban y tenían el poder de todo el país en sus manos, que estaba repartido en pocas manos, latifundistas, empresarios, etc., que eran parte de la élite política del país con una España que pedía derechos y pedía libertad. Está claramente representado el personaje de Onofre, esa España que nace, que pide derechos, pide libertad y pide transparencia, y la España que representa mi personaje, que se resiste a morir y que ya ve la manera de adaptarse al cambio, pues es esa España de los privilegios que no quiere desaparecer.

Decías en la rueda de prensa que hay un tufillo de realidad, que a lo mejor podemos oler hoy en día, y es que queremos avanzar.

VÍCTOR – Bueno, siempre los cambios están impulsados por las nuevas generaciones y por la gente joven. Evidentemente, yo ya estoy a mitad de camino, no me considero tan joven, pero es la gente joven la que empuja siempre por cambiar las cosas y por dejar atrás ciertos modelos de sociedad o ciertos modelos de comportamiento.

Hay muchas cosas que están cambiando en la sociedad española y es por el empuje de la gente joven, que reclama otra serie de derechos, otra serie de maneras de entender la vida, de libertades a ciertos colectivos o de tolerancia, ciertos colectivos que antes no se les tenía esa tolerancia y ojalá que siga siendo siempre así.

Eso significa que la sociedad siempre avanza a mejor. Siempre está el peligro de la España que no quiere cambiar. Evidentemente, eso sigue estando hoy en día y estaba entonces, pero sí, entiendo que te sientas representado por el personaje de Onofre.

Para terminar, he estado hablando con tus compañeros de las teorías de la conspiración que siempre hubo y que incluso a día de hoy ha habido. Porque al final hay un caldo de cultivo todavía, aunque sea de generaciones anteriores, en el que el tema es un poco tabú.

VÍCTOR – Claro, es que este crimen dividió al pueblo de Paradas durante mucho tiempo, en muchos bandos. Y creo que superar esas heridas, no sé, a día de hoy, si las habrán superado o no, pero seguramente haya sido algo muy complicado. En un pueblo tan chico, evidentemente, las heridas, las divisiones se viven mucho más que en ciudades más grandes.

Entonces, puedo entender que cada uno tenga su propia teoría, pero bueno, la serie apuesta por una teoría en concreto. Creo que la serie trata con mucho respeto y con mucho cariño a las víctimas de aquel asunto, y eso es indudable. O sea, que más allá de que la serie dé una respuesta que a ellos les pueda satisfacer, sí que ha tratado con mucho cariño el asunto y con mucho respeto a las víctimas mortales.

Begoña, la directora, contaba que hubo muchas teorías, que si el campo de amapolas, que si alienígenas, ¿cuál es la más loca para ti de todas estas que se contaron?

VÍCTOR – La de los alienígenas. Creo recordar que la defendió un cura, además. Hubo muchas teorías, desde que uno de los muertos fue el asesino, cosa que era bastante improbable, difícil de creer, pero durante muchos años, esta teoría se mantuvo como en activo. Pero sí, la más loca, por supuesto, es la de los alienígenas. Superar eso es muy difícil. El propio Marqués tenía su propia teoría, él decía que habían sido los legionarios que habían pasado por la finca. Cada uno se agarraba a una teoría para demostrar la inocencia de los suyos o su propia inocencia.

¿A ti te ha dado miedo meterte en una ficción que gira en torno a estos crímenes?

VÍCTOR – Evidentemente, uno nunca pierde la perspectiva de que está contando un caso real, pero tampoco puedes sentirlo como un lastre, porque uno tiene que fluir y jugar con la historia que está contando. Insisto, esto es una recreación, una ficción inspirada en. Pero por supuesto, el punto de respeto siempre está, y ya estaba desde el guion y el diseño de la serie, el punto de respeto a esas víctimas mortales que son las víctimas de la historia. Y creo que se

¿Crees que pasará?

VÍCTOR – Creo que está la cosa cerca. Ya ha habido muchos estudios periodísticos, incluso de gente relacionada con el caso, el hijo del marqués escribió un libro, además, dando su propia versión de los hechos, que puede ser verosímil. Entonces, no sé si llegará a saber la verdad, porque se han destruido muchísimas pruebas; todas las pruebas se destruyeron ya prácticamente y es muy complicado, salvo que todavía alguna persona que quede viva, que estuviese implicada o supiese la verdad, pudiese confesar a lo que sea. Es muy difícil.

Pero creo que las víctimas merecen que se hable del caso y que se den todas las versiones posibles, que se haga justicia y que no se les olvide. Eran cinco víctimas inocentes, cinco personas, todas las víctimas son inocentes siempre, por supuesto, pero cinco personas que no tenían ningún problema con nadie, eran trabajadores del campo, gente honesta, gente humilde, gente trabajadora, que de repente les masacraron como les masacraron, pues creo que merecen justicia y la justicia pasa porque algún día se sepa la verdad.