'La Que Se Avecina' da el sorpresón con un regreso fuera de todo pronóstico en su temporada 15

La nueva temporada de 'La que se avecina' ya está disponible en Amazon Prime Video. Los seguidores más acérrimos de la serie de los hermanos Caballero ya habrán podido comprobar los numerosos cambios que trae consigo la decimoquinta temporada. Uno de ellos de gran calado que ha traído al presente a un personaje que llevaba tiempo sin ser mentado en la serie.

Se trata de Toñín, el hijo de Nines y Antonio Recio que aparece para sorprender a su padre y a su madrastra, Berta Escobar. En concreto, la aparición de Toñín se produce en el tercer episodio mientras Antonio y Berta comen en su casa y un jovencísimo repartidor de Glovo (Toñín) les sorprende al picar a su puerta. "¿Has pedido un glovo?", pregunta Antonio Recio ante la impactante respuesta del joven: "Hola, papá".

El personaje viene con ganas de quedarse y es que, tras este intercambio de saludos, Toñín asegura: "No aguanto más a mi madre, me acoplo con vosotros". El joven no desiste en su idea de quedarse a tenor de sus palabras: "Me tienes que acoger ¿no? Soy menor y eres mi padre".

Una llegada que dará mucho de lo que hablar y que supondrá un balón de oxígeno a las alocadas tramas de Antonio Recio. De hecho, ante la negativa de Berta, Antonio defiende la estancia de su hijo en su casa: "Berta, tiene mis genes, es descendiente del Cid, pariente cercano de Hernán Cortés, heredero de mi imperio y heterosexual... ¡Toñín se queda! Un duque no puede quedarse sin descendencia".

Poco más tarde, los espectadores de la serie pueden comprobar el futuro del joven en la misma: Antonio Recio, su padre, le contrata como becario de su pescadería. Una idea que poco o nada gusta a Berta Escobar: "¿Cómo va a trabajar? Está en edad escolar, tiene que ir al instituto".

El destacado regreso de María Adánez y Adrià Collado a 'La que se avecina'

No es el único rostro que regresa a la serie de los hermanos Caballero. María Adánez vuelve y lo hace interpretando a Rebeca Ortiz, la abogada que llevó el divorcio de los Recio y Enrique y Judith. Un personaje que, técnicamente, estaba muerto, pero al que los creadores le han dado una segunda oportunidad.

También hay otro regreso que va a conectar con los nostálgicos de 'Aquí no hay quien viva', y es que vuelve Adrià Collado, que interpretó a Sergio Arias durante las dos primeras temporadas, y en la sexta. Su personaje se iba a México al final de la temporada, pero se quedaba allí… hasta ahora. No sabemos las razones de su vuelta a España, pero la emoción de volver a verlo junto a Luis Merlo es uno de los ganchos de esta temporada 15.