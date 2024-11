Juan del Val desvela su fichaje frustrado por 'Supervivientes' y el motivo por el que se declinó

Poco después de que David Broncano incendiase 'La Revuelta' con su denuncia pública a las trampas de Pablo Motos, 'El Hormiguero' avanzaba con total normalidad de Antena 3. Así, el presentador armaba como cada jueves su mesa de actualidad, que en esta ocasión contó con una inesperada confesión de Juan del Val. El guionista confesó la ocasión en la que trató de convertirse en concursante de 'Supervivientes' y cómo su intento se vio frustrado.

Con Tamara Falcó, Nuria Roca, Cristina Pardo y el guionista de Pablo Motos en plató, el programa de las hormigas cruzaba su recta final antes de despedir la semana. Y en esta ocasión, decidieron reflexionar sobre los "no" de su vida que más les habían marcado. Un tema que hizo al colaborador de Motos remontarse a una aventura televisiva fallida que aún le reconcome por dentro.

Juan del Val desvela el desacuerdo que dinamitó su participación en 'Supervivientes'

"Yo tengo un 'no' muy curioso que me hubiera podido cambiar. Estuve a punto de ir a Supervivientes como concursante", confesó Juan del Val a sus compañeros antes de recordar su casi fichaje en el exitoso reality de Telecinco. "Es más, yo quería ir, por diferentes motivos que ahora no vienen al caso", continuaba explicando mientras Nuria Roca se deshacía en carcajadas.

Nuria Roca y Juan del Val en 'El Hormiguero'

Sin embargo, el resto de la mesa no daba crédito a la desconocida anécdota del tertuliano. "Hice la entrevista, me explicaron el programa, cómo iba a ser todo y demás. Les debí gustar porque me fui a casa y me llamaron para hacerme una oferta económica", recordó el marido de la presentadora, que se pronunció entonces sobre algunos detalles de cómo fue la negociación con la productora.

"La oferta no me pareció suficiente. Me habían chivado cuál era la cantidad que debería cobrar y me dieron una inferior. Por lo que, con cierta chulería, les dije que 'si no llegas aquí, no me vuelvas a llamar'. Y, efectivamente, no me volvieron a llamar", explicó entre risas Juan del Val, que tras plantarse ante los directivos de Mediaset fue descartado del casting de forma fulminante.

Y aunque admitió que aún se le pasa por cabeza el hecho de que podría haber probado la aventura de los Cayos Cochinos en carne y hueso, aseguró que ahora está más que agradecido. "Menos mal porque hubiera podido entrar a un lugar en el que mi vida, no sé si a mejor o peor, hubiera cambiado bastante. Evidentemente, fue un no que me cambió para bien", terminó confesando el compañero de Pablo Motos.