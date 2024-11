Gonzalo Miró pone de relieve lo que debe pasar con Mazón tras la DANA y muchos lo piensan

Tras protagonizar un tenso enfrentamiento con Toni Cantó este martes en 'Espejo Público' por el ataque que recibió Pedro Sánchez en su visita a Paiporta con los Reyes; un día después Gonzalo Miró ha vuelto a hablar del tema en 'Más vale tarde' después de conocerse que se había detenido a un vecino del pueblo como uno de los que había destruido el coche del Presidente del Gobierno.

Así, en esta ocasión el colaborador se enfrentaba con Mayte Alcaraz después de que la periodista sostuviera que el relato del Gobierno de que los que habían estado detrás del ataque era un grupo de ultraderecha. "Estoy escuchando mucho que el relato se cae. Que no haya detenidos de ultraderecha no quiere decir que no haya nadie ahí de ultraderecha", defendía el colaborador.

En ese sentido, Gonzalo Miró recordaba como "a Donald Trump se le acusó del asalto al Capitolio y no estaba él asaltando el Capitolio". "Lo que es evidente porque se han visto imágenes de grupos de ultraderecha que estaban ahí es que había grupos de ultraderecha. ¿Qué eso es compatible que hubiera gente del pueblo indignada, con toda la razón del mundo, atacando e insultando y lanzando objetos? Es que eso no lo ha negado nadie", señalaba el hijo de Pilar Miró.

"Es importante matizar esto, nadie ha negado la indignación del pueblo y que el pueblo estuviera presente entre toda esa gente, es que eso no lo ha negado nadie", volvía a decir Gonzalo Miró al escuchar a algunas compañeras como Mayte Alcaraz o Elisa Beni. "Lo que dice Gonzalo es que los elementos de ultraderecha pudieron vehiculizar la indignación del pueblo", apostillaba Iñaki López.

Gonzalo Miró se moja alto y claro sobre si Mazón deberá ser juzgado por la DANA

Más adelante, 'Más vale tarde' volvía a afrontar el debate de si los políticos tendrán que asumir de alguna manera las consecuencias de esta tragedia. Sobre todo después de que Toñi, una de las víctimas que ha perdido a su marido y a su hija por la DANA, haya propuesto crear alguna plataforma para pedir consecuencias penales para los políticos responsables.

"Yo creo que cuando esto pase, soy de la opinión de que Mazón sí que tiene que encararlo judicialmente por responsabilidad, de alguna manera u otra por la falta de aviso porque probablemente si hubiera tenido la responsabilidad suficiente de avisar, los daños materiales no, pero seguro que más vidas se hubieran salvado, eso seguro", aseveraba Gonzalo Miró.

Y con respecto al discurso de Toñi, el colaborador comentaba que "entiendo su dolor y que esa sea la reflexión que hace". "Pero ese discurso me da un poco de pavor, porque creo que nos lleva a un sitio un poco peligroso eso de meter a todos los políticos en el mismo saco, que todos son un desastre y que nada vale para nada, lo entiendo desde el dolor y la entraña, pero hay que quitar la razón porque al final la política es necesaria", opinaba el colaborador.

"Habla de llevarles a la justicia ehhh, no a la plaza pública del pueblo para ser apedreados", remarcaba entonces Iñaki López. "Sí, pero todos los que han dicho que Pedro Sánchez era un cobarde porque salió huyendo, ¿qué te crees que es lo que quieren?, verle linchado", sentenciaba Gonzalo Miró.

"Seamos un poco comprensibles que han pasado ocho días de la riada", le recordaba Cristina Pardo. "Es lo primero que he dicho Cristina, que me parece comprensible que lo diga ella pero centrarnos en ese discurso que parece que está calando me parece un poco peligroso", le replicaba Gonzalo. "Lo digo por subrayarlo", sentenciaba la presentadora.