Gonzalo Miró dice 'hasta aquí' a gritos por lo que ha ocurrido con Toni Cantó en 'Espejo Público'

Toni Cantó ha entrado en directo en 'Espejo Público' indignadísimo por la situación de Valencia tras la DANA del siglo. Y ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con Gonzalo Miró, que se ha plantado a gritos ante las más que polémicas (y peligrosas) manifestaciones del expolítico y actor.

Cantó ha hablado del incidente de Paiporta, ha criticado la huida de Pedro Sánchez tras los abucheos y la agresión y ha negado que fueran grupos nazis y de ultraderecha: "Lo único que había que hacer, aunque para eso hay que ser un hombre de verdad, era lo que hizo el rey: apartar el paraguas, aguantar el chaparrón y escuchar a la gente porque va en el sueldo. Es la única forma que hay de que se calmen los ánimos. El otro salió corriendo por partas y quedó retratado, aunque a muchos no nos sorprende por el personaje que es. Y lo que había en Paiporta, Gonzalo, y yo te lo aseguro, no eran elementos de ultraderecha ni ninguna mierda que está vendiendo ahora desde el Gobierno. Había sociedad civil haciendo lo que la administraciones no están haciendo".

Por alusiones, Gonzalo Miró le ha confrontado: "Es muy difícil poner razón cuando se habla desde la pasión y desde las entrañas. Basta con leer los periódicos para vez que había mucha gente indignada, por supuesto, y que está falta de recursos, pero que también había gente de ultraderecha reventando esa presencia política".

"¿Pero qué reventando?", le ha encarado Toni Canto. "Es evidente. No niegues eso. No hay más echar un vistazo a los periódicos y a los telediarios", ha insistido el colaborador. "¿Pero qué periódicos y telediarios? Déjame que te responda", ha elevado el tono el valenciano. "No neguemos la realidad", ha clamado Gonzalo Miró mientras su compañero gritaba.

"Me hablas de organizaciones que están en la derecha", ha contestado Cantó. "Ultraderecha, se les puede llamar ultraderecha", le ha matizado Gonzalo rápidamente. "Estaba Alvise y ¿qué pasa? ¿Dónde estaban las juventudes de Podemos? ¿Estaban ahí? No estaban. Esta gente que está en la derecha sí estaba, pues chapó, Gonzalo, chapó porque están ayudando", ha defendido el expolitico.

"Chapó depende de a lo que vayan. Había gente de ultraderecha que no va a ayudar y que va a reventar lo que está pasando allí y a sacar rédito político de lo que está ocurriendo. ¿Eso está reñido con que allí haya gente muy indignada? No, no está reñido. Por cierto, las competencias son las que son, son de la Generalitat Valenciana y tú, como político, lo deberías saber y no negarlo", le ha contrariado Gonzalo Miró, desmontándole por completo.

Gonzalo Miró se revuelve con vehemencia contra Toni Cantó

Y respecto a sus palabras sobre Pedro Sánchez, el tertuliano ha sido tajante: "Tengo la teoría de que los que queréis que los políticos se queden a recibir palazos, lo que queréis realmente es ver a los políticos linchados en una plaza. Lo que tiene que hacer una autoridad es proteger al político. Entonces, todos los que decís que se va por patas porque es un cobarde... pero ¿qué quieres, que se quede allí a recibir palazos? Tú lo que quieres es ver al presidente linchado, pero no es lo lógico y la gente que le protege lo que tiene que hacer es sacarle de allí te guste o no te guste".

"Y luego como esto es una democracia, que vayan a votar, pero no esperar allí y que grupitos de ultraderecha se dediquen a darle palazos al presidente del Gobierno", ha rematado con vehemencia mientras Susanna Griso ha tenido que frenar el caldeado cara a cara entre Miró y Cantó.