El sorprendente giro de tuerca de Elena Tablada con Javier Ungría que desconcierta en '¡De viernes!'

Este viernes, 29 de noviembre, Elena Tablada se ha sentado en el programa '¡De viernes!'. Lo ha hecho para contestar a su exmarido, Javier Ungría, tras la última entrevista que concedió en el mismo espacio de Telecinco. Aunque la idea del programa es que estuvieran cara a cara, el empresario se ha negado en rotundo.

Por tal motivo, Beatriz Archidona ha pedido a la diseñadora que tirara de imaginación y que contara qué le diría a su expareja si le tuviera delante. Ante esto, Elena Tablada ha sorprendido con una desconcertante proposición. "Lo primero y lo único que le diría sería que no había necesidad de llegar a este punto en el que se ha hecho todo tan público", ha empezado diciendo.

"Cuando supuestamente había rechazo hacia los medios, me parecía incoherente", ha añadido la invitada. No obstante, ha querido dejar claro que no le guarda ningún rencor, pese a lo difícil que está siendo su separación: "No le echaría absolutamente nada en cara. Lo que pasó, pasó y nos ha enseñado". De esta forma, su intención es enterrar el hacha de guerra, sobre todo por el bien de la hija que tienen en común.

La desconcertante propuesta de Elena Tablada a Javier Ungría

En ese momento, Elena Tablada sorprendía a los presentadores y colaboradores de '¡De viernes!' al lanzar una proposición a su exmarido. "Es el momento de aparcar nuestros egos y llegar a tener una relación mucho más estable por nosotros, pero sobre todo por nuestra hija", ha sentenciado la diseñadora de joyas.

Sin embargo, pese a estas intenciones, Elena Tablada destapó en el programa nocturno de Telecinco los trapos sucios de su relación con Javier Ungría. Según reconoció, debió poner ciertos límites en el inicio de su noviazgo, "y no tolerar ciertas cosas". "He vivido un lado muy luminoso y otro muy oscuro. No digo que tenga un lado oscuro, digo que tiene luces y sombras", asegura.

Además, dio a entender que el exconcursante de 'Supervivientes' no estuvo a la altura como padre: "Cuando tienes un hijo, tu hijo es primordial, tienes unas responsabilidades". Por tal motivo se produjeron varias discusiones. "La primera culpable fui yo, que lo toleraba", confiesa la empresaria. Y, aunque afirma que ella intentó cambiarle, él "no cambia, no madura".