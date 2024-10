Todos los estrenos del 14 al 20 de octubre: Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, MAX o Disney+

El mes de octubre ya llega a su ecuador, y hasta ahora, nos ha dado varias de las series más interesantes de este último cuatrimestre del año. Pero aún quedan sorpresas en la manga. Porque las plataformas de streaming no paran ni un segundo. Al final tenemos que acostumbrarnos al contenido continuo, y aunque eso nos obligue a ir dejando algunas series aparcadas para verlas en otro momento, nunca habíamos tenido tanto donde elegir. Esta semana, Netflix, Prime Video o Disney Plus traen varios estrenos. Aunque la primera no consigue colar ninguno entre nuestros destacados semanales.

Pero sí queremos incidir en los dos estrenos españoles de esta semana. Dos ficciones muy diferentes. Prácticamente opuestas, pero que llegan con solo unos días de diferencia y van a dar mucho que hablar. Y, en ambas, el sexo es el motor de la historia. Mientras en ‘¿A qué estás esperando?’, de Atresplayer, el sexo es algo que une parejas, disfrutable y sin compromiso, en ‘Querer’ de Movistar Plus+ es un elemento de coacción y abuso. Dos formas enfrentadas que van a poner debates muy necesarios sobre la mesa. Pero también nos llegan comedias más distendidas, como ‘The Office’ en su versión australiana, o conciertos para los que hemos esperado toda una vida, como el del 25º aniversario de Estopa que nos trae Movistar Plus+. ¿Habéis apuntado todos los títulos ya?

Estrenos en Prime Video

The Office: Australia (SERIE)

Sinopsis: Hannah Howard, directora general de una empresa de envases, recibe la noticia de que su sucursal va a cerrar y a obligar a todo el mundo a trabajar desde casa.

‘The Office’ puede que sea fácilmente la gran serie de comedia de los últimos 20 años. Su forma de mostrar la cotidianeidad de una oficina, algo que en un comienzo podía parecer mundano, nos dio grandes momentos. Y sí, grandes memes. Primero con su versión original, la británica, protagonizada por Ricky Gervais y Martin Freeman. Luego llegaría su versión estaudounidense, rompiendo todos los moldes con Steve Carell al frente. Ahora es el turno de su adaptación australiana, y ojo porque cambia el paradigma. La protagonista será, por primera vez, una mujer. En este caso, el papel recae en la actriz Felicity Ward, y será ella la que se eche la serie a las espaldas. ¿Funcionará tan bien como sus predecesoras?

Fecha de estreno: 18 de octubre

Medina: el estafador de famosos (DOCUMENTAL)

Sinopsis: Existe un misterioso personaje en España que ha pasado los últimos 20 años estafando pequeñas cantidades de dinero a muchas personalidades de la televisión haciéndose pasar por alguien que había trabajado con ellos con un drama personal. Uno de estos estafados es Jorge Ponce, que se propone encontrar al timador usando todos los recursos a su alcance: desde detectives privados al gran catálogo de cómicos víctimas del engaño.

La serie de la que todo el mundo va a hablar. Esta mostrará testimonios de las múltiples víctimas de Medina, el conocido como ‘estafador de famosos’, incluyendo a Andreu Buenafuente, Carlos Areces, Joaquín Reyes, Dani Rovira, Lorena Castell y Carlos Jean, entre muchas otras caras famosas. En esta docuserie de cinco episodios, la audiencia seguirá de cerca la investigación, intercalada con testimonios de las víctimas, así como con los entresijos del proceso de producción, tan conflictivo o más que la búsqueda del estafador.

Prime Video parece estar especializándose en este tipo de documentales, como el reciente y brillante ‘Cómo cazar a un monstruo’. Y el giro de este es que es un true crime de comedia. ‘Medina: el estafador de famosos’ está producida por El Terrat, y tiene en su equipo a Jorge Ponce, junto a Javier Valera, y el coordinador de guión Borja González Santaolalla, conocido por series como ‘#Luimelia’ y ‘4 estrellas’.

Fecha de estreno: 18 de octubre

Estrenos en Movistar Plus+

Querer (SERIE)

Sinopsis: Tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común, Miren abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. Esta grave acusación obliga a los hijos a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que defiende su inocencia. Un viaje familiar que avanza en paralelo al judicial con un mismo objetivo: conocer la verdad.

La serie de Alauda Ruiz de Azúa es una de las propuestas más esperadas. No solo de Movistar Plus+ sino de la ficción española. La directora de películas como ‘Cinco lobitos’ se estrena en televisión con un relato muy crudo sobre el sexo consentido en el matrimonio. Y para ello cuenta con un reparto de altura: Nagore Aranburu, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau, Iván Pellicer y Loreto Mauleón. «Hemos querido llevar al límite las preguntas sobre el consentimiento sexual, interpelar al espectador como si fuera un miembro más de esa familia. Se plantean preguntas de difícil respuesta y un viaje emocional intenso, ya que el viaje judicial va de la mano del familiar». Así la ha definido su directora, que presentó ‘Querer’ en la última edición del Festival de San Sebastián.

Fecha de estreno: 17 de octubre

Estopa: concierto 25 aniversario (MUSICAL)

Estopa, ante 60.000 espectadores.

Sinopsis: Estopa cumple 25 años sobre los escenarios. Los hermanos David y José Muñoz, dos de los artistas más queridos del panorama musical, han visto pasar un cuarto de siglo desde que conquistaron a un país entero teniendo un piñazo por la raja de una falda.

El pasado 10 de julio de 2024, uno de los dúos más famosos del panorama musical (con perdón de Oasis) se enfrentaron al concierto más importante de su carrera en el Estadi Olímpic Lluís Companys ante más de 60.000 fans. Este concierto filmado busca conmemorar este hito (es la primera vez en la historia que un artista español llena este estadio) coincidiendo con el 25 aniversario exacto de la publicación de su primer disco homónimo. Este concierto documental revive esa noche tan especial: desde los momentos previos en el backstage con los nervios y la emoción, hasta la euforia y comunión de la banda en un show mágico en el que repasaron muchos de sus grandes éxitos como ‘Tu calorro’, ‘Fuente de energía’, ‘Tragicomedia’, ‘El del medio de Los Chichos’, ‘Cacho a cacho’, ‘La raja de tu falda’ o ‘Como Camarón’, entre otros.

Fecha de estreno: 18 de octubre

Estrenos en AppleTV+

Terapia sin filtro (Temporada 2) (SERIE)

Sinopsis: sigue el viaje de Jimmy mientras sigue reestructurando su relación con su hija Alice, mientras sigue lidiando con la pérdida de su mujer. Por otro lado, el doctor Paul Rhoades se enfrenta a su propia lucha después de haber aceptado su diagnóstico de Parkinson en medio de un nuevo romance con su neuróloga, la doctora Julie Baram.

La primera temporada de la serie de AppleTV+ ‘Terapia sin filtro‘ fue una novedad entrañable y divertida. Sobre todo gracias al don para la comedia dramática de su protagonista Jason Segel, que también figura entre los creadores de la ficción. Pero, sobre todo, a la presencia de un Harrison Ford más divertido y emotivo que nunca. Gran parte del éxito de esa primera temporada es suyo, y ahora vuelve con más fuerza que nunca en una nueva tanda de episodios. Dispuestos a ahondar más en los personajes protagonistas, ‘Terapia sin filtro’ busca establecerse como la heredera directa de ‘Ted Lasso‘. ¿Lo conseguirá?

Fecha de estreno: 17 de octubre

Estrenos en ATRESPLAYER

¿A qué estás esperando? (SERIE)

Sinopsis: Can, un atractivo piloto aéreo de ascendencia turca, respetuoso con la voluntad de un padre tradicional, asiste mensualmente a unas cenas en las que le presentan posibles candidatas para casarse. En una de ellas conoce a Sonia, una madre soltera que se presenta, sin avisar, a la cena que su madre ha organizado para que sus otras dos hermanas conozcan al rico heredero. Can y Sonia descubrirán, sin saberlo, que tienen mucho en común. Disfrutan del sexo sin ataduras, frecuentan clubs donde dan rienda suelta a sus placeres y mantienen a raya sus emociones para evitar enamorarse.

Por otro lado, Daryl, íntimo amigo de Can y, también piloto, está dispuesto a renunciar a su soltería al enamorarse de Carol, una azafata con mucho desparpajo que pondrá su vida del revés, pero los miedos que ambos arrastran y sus diferencias les obligarán a cuestionarse sus sentimientos y a valorar si pueden superar lo que les separa.

Definida como una comedia erótico-romántica, ‘¿A qué estás esperando?’ es una profunda exploración sobre las contradicciones que acechan al amor en el siglo XXI. Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz lideran el reparto de la serie. Pero no están solos, porque el resto del cast es increíble. Tenemos a Llum Barrera, Mariano Llorente, Aria Bedmar, Ramón Pujol, Alba Planas, Pastora Vega, María de Nati, Ramón Langa, Antonia San Juan, Noa Álvarez, Manu Baqueiro y Anna Moliner, entre otros.

Lo interesante de esta nueva propuesta de Atresplayer es que adapta las novelas de la popular escritora superventas Megan Maxwell. Su saga Tampoco… formada por los libros ‘Tampoco te pido tanto‘ y ‘¿A qué estás esperando?‘ son la base de la ficción de Atresmedia, que promete hacernos reír y, por qué no, enamorarnos de nuevo.

Fecha de estreno: 20 de octubre

Más estrenos semanales