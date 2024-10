Marta Peñate se deslengua y propina el mayor golpe a Vanessa en el plató de 'Gran Hermano'

No ha sido una noche fácil la del debate dominical de 'Gran Hermano' para Vanessa. Tras su sonada salida de la casa y su decisión de que su marido abandonase con ella, la ahora exconcursante ha tenido que hacer frente a un duro señalamiento por parte de los colaboradores del debate. Marta Peñate ha sido una de las más críticas.

El primer ataque no se ha hecho esperar. En concreto, Marta Peñate no ha tenido reparo en arrearle: "Estás diciendo que tú no has anulado en ningún momento a tu pareja... ¿Tú crees que no es anular a alguien cuando le coaccionas y casi le obligas a abandonar un programa por tu antojo porque brilla más que tú?". Un ataque que no ha tenido réplica por parte de la principal aludida debido a la interrupción de Ion Aramendi.

Poco más tarde, Marta Peñate ha vuelto a interpelar a la gallega especialmente después de que Vanessa respaldase su decisión de pedirle a Javi que saliese de la casa al ser éste su bastón. "Javi es mi bastón dentro de la casa y fuera me he encontrado con un montón de cosas que no sabría gestionar si él no está", ha recordado la exconcursante.

En ese mismo instante, Marta Peñate la ha interpelado para soltarle un gran zasca. "Si Javi es tu bastón por qué pides que te metan un italiano. Si Javi es tu bastón por qué dices que te da vergüenza, por qué dices que quieres dejarle". Lejos de quedarse callada, la colaboradora de 'Gran Hermano' le ha arreado: "Perdona que te diga Vanessa. Pero es que no comparto nada tu sentimiento del amor. Ojalá aprendas a querer a Javi un 10% de lo que él te quiere a ti".

La respuesta por parte de Vanessa no se ha hecho esperar: "Bueno Marta, eh. Vamos a ver yo puedo entender lo que tú opines de mí, es muy respetable. Yo la primera semana pedí un italiano, se lo expliqué al Súper, no por nada especial. Tenía ciertas dudas en mi relación por que él es menos cariñoso. Yo tuve un momento que nunca me había separado de él".

"Lo querías dejar": Marta Peñate le propina el segundo zasca de la noche

En la misma línea, Vanessa ha argumentado: "Tenéis que entender que soy una persona que no me he separado de él en ningún momento. Para mí son situaciones nuevas que nunca he vivido y si tengo una duda, también creo que es comprensible". Como réplica, Marta Peñate le ha vuelto a recordar: "Si cuando te separaste lo querías dejar". Una postura apoyada por Belén Rodríguez, quien ha recordado como Vanessa pretendía divorciarse durante su primera semana de concurso.