Le preguntan a Malú por cuánto dinero gana por cada concierto e impacta con esta confesión

Este lunes, 14 de octubre, Malú visitó nuevamente ‘El Hormiguero’, en esta ocasión sin sus compañeros de ‘La Voz’. Lo hizo para promocionar su gira, una gira muy especial, ya que cumple 25 años sobre los escenarios. Por lo que la cantante está preparando un último concierto a lo grande en el WiZink Center de Madrid.

Un auditorio con capacidad para acoger a 15.500 espectadores, que llevó a Motos a interrogar a la artista sobre el dinero que podría ganar en sus conciertos. «Con los montajes tan grandes que haces en tus conciertos, ¿ganas dinero o lo pierdes?», le preguntó directamente el valenciano.

Malú no esquivó la pregunta y desveló a Pablo Motos que pese a lo que muchos creen no los llega a rentabilizar. Incluso se dedica a invertir parte de su caché en montar un buen espectáculo: «Quiero que eso sea un show antes de que me suba al escenario y que cuando llegue yo explote». «No gano mucho dinero con ello, porque siempre me lo gasto, pero me lo paso en grande. Los managers no suelen estar de acuerdo conmigo, pero yo soy una artista de show. Suelto mucha adrenalina hasta el punto de que salto, corro, brinco durante dos horas y media, cuando yo me canso con subir escaleras de casa», bromea.

La cantante compagina su faceta como cantante con su labor como coah en ‘La Voz’. En un momento del programa, Trancas y Barrancas le han querido preguntar por cual de sus compañeros elegiría para enfrentarse a diferentes situaciones. Algo que a ella le ha costado mucho, ya que tiene una excelente relación con todos ellos, a los que admira como artistas.

En primer lugar, le han dado a elegir entre Pablo López y Antonio Orozco para acompañarle a un atraco. «Me decanto por Orozco, aunque le va a dar la risa. Va a ser más discreto, salvo que me ponga seria y se descojone de mí. El otro es muy inquieto y me van a pillar fijo», comenta, entre risas.

Malú elegiría a Bisbal para ir a un camping nudista

Malú también se ha posicionado entre otros compañeros del gremio, como entre Manu Tenorio y David Bisbal para ir de vacaciones a un camping nudista. Tras unos segundos de reflexión, finalmente se ha decantado por el almeriense: «Me quedo con Bisbal, que me encantaría verle dando vueltas».

A la pregunta de, entre Chenoa y Omar Montes, con cual de los dos se quedaría en caso de necesitar a un compañero que le representase para llegar a un acuerdo laboral, fue incapaz de decantarse por uno, así es que elegiría a los dos. Pero, tras ser obligada a posicionarse, se decantó por la mallorquina: «Con Chenoa, porque cuando tú vas ella vuelve», explicó, entre risas.

Malú también recordó cómo se lanzó en paracaídas en Miami, una experiencia dolorosa pero emocionante. «Me quise morir cuando abrió el paracaídas porque no tenía bien puesto el arnés y me hizo mucho daño. El disfrute fue mayor que el dolor, pero lo pasé mal», ha reconocido la cantante, quien ha concluido su entrevista con una reflexión sobre sus 25 años de trayectoria musical: «El escenario es mi lugar, es lo único que sé hacer bien, y después de 25 años, sigue emocionándome», sentencia.