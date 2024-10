Un concursante de ‘La Voz’ en Antena 3 protesta en plena audición: «Me habéis engañado»

Este viernes, 11 de octubre, Antena 3 ha emitido una nueva entrega de las audiciones a ciegas de ‘La Voz’. Entre los aspirantes a formar parte de uno de los equipos se encontraba Chris, un joven que reconoció sentirse «engañado» como espectador del talent musical presentado por Eva González.

Chris, cuyo sueño es convertirse en un artista de éxito, se subió al escenario de ‘La Voz’ para interpretar el tema ‘Best Part’, de Daniel Caeser. Con su guitarra y una voz rasgada, el cantante impresionó a dos de los coaches: Luis Fonsi y Pablo López, quienes han utilizado todas sus artimañas para hacerse con el joven para sus respectivos equipos.

En un principio, el concursante no se ha mostrado demasiado entusiasmado con esta oportunidad, si bien es cierto que ha reconocido estar «muy nervioso». Antes de que los coaches pudieran hablar y dar las razones por las cuales debería elegirles a ellos, Chris les sorprendió reprochándoles la incómoda situación que acababa de vivir durante su actuación.

Un concursante de ‘La Voz’ reconoce sentirse «engañado»

«No he abierto los ojos en todo el rato», ha empezado confesado, antes de lanzar su queja: «Me habéis engañado porque siempre que veo los vídeos pienso que yo escucho el ‘TAS’ (ruido del pulsador) y no lo he escuchado». Esto ha provocado las risas de los cuatro miembros del jurado de ‘La Voz’.

Acto seguido, Luis Fonsi ha tomado la palabra para elogiar al concursante: «Tienes un color de voz muy sutil. Me encanta la creatividad y flexibilidad que tienes como para pintar un mundo de colores con tu voz». Mientras que Pablo López también ha hecho todo lo posible para conseguir llevarle a su equipo: «Sería muy feliz de poder aprender todas esas cosas que haces a tu lado y que te vinieras a pasarlo bien conmigo».

«Está que se muere de los nervios», comentó Eva González, que se encontraba junto a los familiares de Chris. «Ahora es tu turno», le ha recordado Malú. Finalmente, el joven colombiano se ha decantado por Luis Fonsi: «Es un poco complicado porque admiro a los dos muchísimo. Las dos personas me encantan. Sin embargo, tengo que decir que durante toda mi niñez he crecido escuchando la música de Luis Fonsi y me encantaría irme contigo».