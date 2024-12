'La Voz' comunica una aciaga noticia sobre Malú que sentencia su futuro en el formato: "Es injusto"

Malas noticias para Malú tras la segunda semifinal de 'La Voz 2024' al quedarse sin representación alguna en la gran final que Antena 3 celebrará el próximo viernes, 20 de diciembre. Una varapalo que, para más inri, se repite por tercera edición consecutiva, pues la cantante encadena tres años sin colar a ningún concursante de su equipo en una final.

Un decisión de la audiencia que puede tener muchas lecturas, como la posibilidad de que el sentido del voto se deje llevar por la afinidad con el coach y no tanto por el talento del participante. Muchos plantean en ese sentido si existe una cierta antipatía hacia Malú, ya que enlazar tres temporadas con la misma mala suerte es realmente inédito.

En cualquier caso, recordamos que en la penúltima gala de 'La Voz' Luis Fonsi contaba con tres talents: Rocío, Alan y Ricardo. Entre ellos, el público escogió a Alan como finalista. Pablo López, el más suertudo de la noche, llegó con Gara y Lola Eme y ambas fueron elegidas, por lo que su representación en la gran final será doble.

Por su parte, Antonio Orozco, que se vio en la cuerda floja por unos instantes, tan solo tenía la opción de Manuel Ayra y, finalmente, se clasificó a decisión de los espectadores tras una votación muy reñida. De modo que, con las cuatro plazas ya ocupadas, Malú, que apostó por Erwin y Diego, quedó sentenciada.

Su cara fue un poema y, aunque trató de disimular en cámara, se le vio afectada y un tanto decepcionada. Ella misma lamentó en directo ante Eva González que era la tercera vez que le pasaba y que estaba "acostumbrada". Y es que, pese a que ha contado con auténticos artistas en sus filas, no ha conseguido meter a nadie en la última gran noche de 'La Voz'.

Aun así, tanto Erwin y Diego, sus apuestas, como el resto de talents que no han conseguido pasar de fase se mostraron muy orgullosos de su desempeño y de su destacable trayectoria en el programa. Sin embargo, los seguidores de Malú no ocultaron su malestar con este aciago final. "Me parece injusto que Malú no tenga representación con los artistas que tenía, que son increíbles" o "me parece lamentable" son algunas de las reacciones.

La cochinada que se le hace siempre a Malú en este programa del demonio me parece lamentable #LaVozSemifinal2 — Lucii (@lucia_nogueraa) December 14, 2024

Me lo venía venir, me parece injusto que Malú no tenga representación con los artistas que tenia que son increíbles #LaVozSemifinal2 — Noca (@morf_09) December 14, 2024

Malú tres años sin representación en la final?



Creo que deberían replantearse o bien la mecánica o bien el programa directamente. #LaVozSemifinal2 — • (@soypable) December 14, 2024

El equipo Malú merecía tener un representante #LaVozSemifinal2 — Nunca sera siempre (@Onelove__05) December 14, 2024