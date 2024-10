Polémica en 'La Voz' ante la protesta de los coaches a la organización contra Pablo López

Las audiciones a ciegas y la lucha por hacerse con los mejores aspirantes dejan consigo a menudo los momentos de mayor tensión de 'La Voz'. Sin embargo, este viernes, cuando los coaches del programa se enfrentaban a su primera ronda con los equipos formados, la tensión también subió por los aires por culpa de Pablo López. Sus compañeros terminaron revolviéndose contra él por el nuevo poder que el programa le ha otorgado de cara a la próxima fase del concurso.

Tras seis largas audiciones a ciegas, Antonio Orozco, Malú, Luis Fonsi y López pusieron a prueba a 14 de sus concursantes en 'La gran batalla' de este viernes. Tan solo 7 integrantes, es decir, la mitad de los que se batían en duelo, podrían continuar en el talent de Antena 3. Y en esta segunda fase, como es habitual, los coaches no están solos.

Pablo López recibe un aluvión de críticas por el desacarado trato de favor en 'La Voz'

Como en cada edición, el equipo titular de 'La Voz' cuenta con la ayuda de asesores para elegir bien a la hora de hacer purga entre los concursantes de su equipo. En este caso, Dani Fernández acompañaba a Antonio Orozco, Prince Royce a Malú, Mika a Pablo López y Luis Fonsi contaba con el as bajo la manga de toda una experta en el concurso, Rosario Flores.

Pablo López y Mika en 'La Voz'

Sin embargo, el talent introdujo una novedad sin precedentes en las 11 ediciones del programa. Uno de los coaches podrá cambiar de asesor cada noche, teniendo uno distinto en cada gala de la segunda fase del concurso. Después de que Eva González explicase la nueva dinámica al equipo del programa, López la interrumpió para desvelar que él había sido el afortunado en recibir el súper poder.

"Una cosa que no saben mis compañeros, espero que no se enfaden conmigo, es que me han hecho un regalazo tremendo, Eva", anunció Pablo López, desatando el revuelo en plató de 'La Voz'. "Aparte de tener la suerte de tener aquí a Mika, resulta que será el primer y último día que venga, por desgracia", añadió el malagueño algo entristecido por tener que despedirse tan rápido del cantante internacional.

Los coaches de 'La Voz', en pie de guerra: "Es un abuso"

Entonces, el coach quiso adelantar sus próximos apoyos. "Vendrán otras dos personas más. Voy a tener a tres súper estrellas a mi lado. Un asesor para cada programa de esta fase", explicó el cantante, dejando algo descolocados al resto de sus compañeros. Mientras el intérprete celebraba su recompensa, Prince Roy tildaba la decisión por debajo como "injusta" para el resto de compañeros.

"No me parece bien", sentenció Malú. A la réplica se sumó Luis Fonsi, que se quejó de no haber tenido ningún poder extra durante la edición, al igual que Antonio Orozco. No fue el caso de la cantante, que sí tuvo privilegios durante las audiciones a ciegas. "A mí me parece que todo esto es un abuso. Pablo López no debería tener ningún súper poder que yo no tenga primero, porque yo soy más viejo", sentenció Antonio Orozco con humor. Mientras tanto Dani Fernández se alegraba de poder volver más veces al programa, ya que su coach no podía cambiar de asesor en 'La Voz' a su gusto.