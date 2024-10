Las 5 películas de estreno que puedes ver este fin de semana en Netflix, Prime Video o MAX

Cada semana llegan nuevos estrenos no solo de series, sino también de películas a las plataformas de streaming. Y cuando empieza a hacer frío, llega la lluvia y da más pereza salir de casa, ¿por qué no prepararse una sesión de cine para ver alguno de esos estrenos que tanto tiempo llevamos queriendo ver? Llegan películas no solo que pasaron por los cines, sino algunas otras que han sido creadas exclusivamente para el streaming. Así que hemos elaborado una lista con las películas más destacadas de cada plataforma (Netflix, Prime Video, MAX, Movistar Plus+, Filmin, Disney Plus o AppleTV+) para que tengáis donde escoger.

Entre ellas, podemos destacar la esperadísima llegada de 'La Trampa', la nueva película M. Night Shyamalan, que tanto dividió a la crítica y el público. Imaginad que el padre de una de las niñas que van a un concierto de Taylor Swift, es un asesino en serie llamado 'El Carnicero'. La premisa se vende sola, ¿verdad? Giros marca de la casa y una tensión de infarto son sus cartas de presentación.

Pero si queréis pasar miedo (aunque sea un poco más), Disney Plus nos trae una propuesta de Halloween como 'Calabaza asesina', que te va a dejar a cuadros. Netflix aprovecha para estrenar su adaptación del popular juego de los hombres lobo (conocido también como 'pueblo duerme') con un Jean Reno entregadísimo. Y, por otro lado, tenemos lo nuevo de Kate Beckinsale en Prime Video, y la intrigante 'Club Zero' en Movistar Plus+.

Los hombres lobo

Sinopsis: Tras descubrir un misterioso juego de naipes, una familia viaja en el tiempo a un pueblo medieval donde deben enfrentarse a peligrosos hombres lobo cada noche.

¿Qué pasaría si mezcláramos la saga de 'Jumanji' con el clásico francés 'Los visitantes'? Pero con un toque del popular juego de mesa llamado Hombres Lobo. Pues que tenemos este híbrido de comedia de misterio llamado 'Los hombres lobo'. Con la firma de Netflix, y la divertidísima presencia de Jean Reno, nos llega esta fábula en la que una familia es absorbida por un juego de mesa a la Francia medieval, donde tendrá que luchar, literalmente, por su supervivencia. A ratos divertida, a ratos fallida, pero perfecta para pasar un buen rato en familia. Al final, es una comedia familiar de enredos al uso, aunque por momentos parece hecha sin muchas ganas. Solo por cumplir. La premisa está un poco desaprovechada y todo el rato está la sensación de que podría haber salido un experimento mucho mejor.

Plataforma: Netflix

Canary black

Sinopsis: Avery Graves, una de las mejores agentes de la CIA, es chantajeada por terroristas para que traicione a su propio país y salve a su marido secuestrado. Separada de su equipo, recurre a sus contactos en los bajos fondos para sobrevivir y ayudar a localizar la codiciada información que quieren los secuestradores. Traicionada a cada paso, debe confiar en su entrenamiento de vanguardia y en sus primitivas habilidades de lucha en una carrera mortal para entregar un rescate que podría desencadenar una crisis mundial.

Ver a Kate Beckinsale de nuevo en acción siempre es algo que nos gusta. La actriz de 'Underworld' se entrega a sus papeles y, en el caso de 'Canary Black', se esfuerza mucho en distanciarse del Ethan Hunt de 'Misión imposible' y darle su propia personalidad. El problema es que, cuando estás en un producto que parece hecho por una IA, es difícil salirse del guión. Pese a ello, el entretenimiento está ahí. El ritmo no para y hay suficientes secuencias de acción como para aprobar la película. Solo hay que verla como lo que es: un divertimento repleto de clichés que nos funcionará si nos gustan el resto de películas del mismo género. E insistimos. Siempre es un gusto volver a ver a Beckinsale repartiendo justicia.

Plataforma: Prime Video

La trampa

Sinopsis: Un hombre y su hija adolescente asisten a un concierto de música pop. Pronto, el padre se da cuenta de que hay algo raro en el ambiente, y de que algo inquietante está sucediendo.

Mezcla Taylor Swift más asesino en serie más un Josh Harnett arrebatador y tienes 'La Trampa'. Y, lo gracioso, es que es una de las películas más tramposas de la carrera de M. Night Shyamalan. Sí, el director de obras como 'El sexto sentido' o 'La visita'. El manejo de la tensión es envidiable, y además la banda sonora es maravillosa (la propia hija de Shyamalan es la que da vida a la superestrella del pop Lady Raven). Y aunque hay que aceptar que las cosas que pasan no tienen mucho sentido, y que el guión está repleto de agujeros, si entras en su juego, vas a pasar un muy buen rato. Al final solo es una película de una hora y cuarenta, pero no dejan de pasar cosas. Continuamente.

Plataforma: MAX

Calabaza asesina

Sinopsis: Un grupo de supervivientes se encuentra atrapado en un pueblo de recreación histórica en Halloween, donde deben unirse para luchar contra una calabaza vengativa y sensible.

Aunque pueda parecer una película de terror al uso por su póster, es realmente una comedia de terror perfecta para la spooky season. Porque a ver, solo hay que leer la sinopsis. Tiene toques de un capítulo de Los Simpson en el que una gran calabaza quiere vengarse de todos aquellos que han usado a sus hermanas para celebrar Halloween. Pero incluso puede recordarnos a la serie de animación 'Over the garden wall'. Sea como sea, al final parece un capítulo alargado de la mítica serie de 'Pesadillas' (la original) y tiene varios toques de humor negro que elevan la media.

Plataforma: Disney Plus

Club Zero

Sinopsis: Miss Novak es una maestra que se une al equipo de una escuela de élite para dar clases de nutrición a jóvenes estudiantes. En poco tiempo, la maestra establece un estrecho vínculo con cinco de sus alumnos, sin que el resto de profesores se dé cuenta de lo que sucede. Hasta que todo da un inesperado giro muy peligroso.

Jessica Hausner es la encargada de dirigir esta sátira cruda, con toques de humor negro, y un cinismo inquietante, sobre los problemas sociales acerca de la llamada 'dictadura de la imagen'. Mia Wasikowska es la protagonista de una película incómoda de ver, sobre todo si has sufrido o conoces a alguien que sufra de trastornos alimenticios. Coge muchos elementos de ciertos comportamientos que, a veces, están tan instaurados en nuestra sociedad que los hemos asimilado, y nos los lanza a la cara. Así nos hace reflexionar sobre los peligros de esas figuras mesiánicas de la nutrición que tantos desequilibrios provocan. Una especie de 'La ola' pero con la comida.

Plataforma: Movistar Plus+