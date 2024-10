La madre de Violeta se planta contra 'Gran Hermano' por lo hecho a su hija: "No lo voy a permitir"

Gala de alto voltaje a la que ha tenido que hacer frente Jorge Javier durante la emisión de 'Gran Hermano' en su versión 'Límite 48 horas'. En concreto, el reality ha sorprendido a los concursantes de la casa con mensajes por parte de sus familiares. De entre todos, el mensaje que ha recibido Violeta ha hecho estallar todo por los aires. "No des más de lo que te den", ha sido el mensaje que su madre le ha hecho llegar.

En concreto, Violeta ha podido leer su misiva junto a Edi en el confesionario. Aunque todo parecía idílico, la situación se ha torcido cuando la joven ha roto a llorar. De hecho, durante la gala se ha podido ver como Violeta ha estallado y ha llegado a decir: "No tenía que haber venido aquí. Mi familia no lo está pasando bien. Esto no me lo perdono en la vida".

La madre de Violeta señala censura en 'Gran Hermano'

En plató, la madre de Violeta no se ha quedado callada y, consciente del malestar de su hija, ha intervenido poniendo contra las cuerdas a la organización de 'Gran Hermano'. "A mí me han pedido dos regalos, ¿vale? En uno yo le decía las cosas que le digo", ha comenzado explicando. Ante ello, Jorge Javier ha ironizado: "La culpa al empedrado".

El tono en la réplica de la madre de Violeta ha ido en aumento: "No, no te lo voy a permitir. No me da la gana ver a mi hija llorar de esa manera cuando no tenía que estar llorando. Tenía que estar muy arriba. Le he dicho las palabras que siempre le digo fuera, que son las que ha leído, pero aparte tenía muchas y del nervio no lo ha leído".

Lejos de quedarse callada, la también defensora de Violeta ha acusado a la organización de 'Gran Hermano' de ejercer censura. "Aparte llevaba otra cajita donde llevaba un beso para la persona que ella está sintiendo por él (Edi) y que él a ella la cuida y si le hace feliz. Eso no está ahí. No sé dónde está, se lo darán después, pero ese momento que ha pasado Violeta no tenía que haber pasado".

Aunque en un primer momento el presentador de 'Gran Hermano' ha hecho oídos sordos a estas acusaciones, poco después ha abordado el tema. "Es una pena que esté así. Ha leído esto (muy poco), pero antes de esa palabra había otra y muchas más. Si ella lee todo y lee lo que después la den porque no se lo han dado, no sé dónde está, pero no se lo han dado, entonces mi chica se viene arriba. A ver, que me conoce, que esas palabras sabe que las decimos mil veces fuera", ha vuelto a reivindicar la defensora de Violeta.

En la misma línea, Laura ha proseguido defendiendo su papel a la hora de escribirle la misiva a su hija. "Me conoce y tiene que decir, mi madre si me ve feliz... Se lo he dicho claro: quien te quiere, quiero, quien te hunde, hundo". Ante ello, Jorge Javier ha intentado restarle hierro al asunto: "No eres culpable. Le has puesto una frase y de todas las frases ellas de todas las movidas mentales que tiene en la cabeza ha escogido una". Sin embargo, la madre de Violeta ha proseguido diciendo: "Que no ha leído el principio, que te aseguro que no".