Piden a 'Gran Hermano' que se actúe contra Adrián por su comentario "machista" a Maica

La relación entre Adrián y Maica dentro de la casa de 'Gran Hermano' no atraviesa por su mejor momento. Los dos, que desde el primer momento demostraron gran cercanía en el concurso, se han distanciado durante las últimas semanas hasta tal punto que ambos protagonizan duros encontronazos como el que han podido ver los espectadores del 'Última hora' del reality.

La bronca ha comenzado a raíz de los reproches intercambiados por las tareas de la casa. "A mí gente que se inventa cosas y deja mal a otra gente… Paso, paso por completo", le ha llegado a soltar Maica a Adrián, quien le ha contestado con cierta sorna: "Ahora yo veo visiones". "No, sueñas conmigo que es peor", ha proseguido diciendo Maica.

Adrián no se ha quedado callado: "Mejor no te digo lo que he soñado no vaya a ser que se te quite tu cuento de hadas". La respuesta de Maica tampoco se ha hecho esperar: "Nunca se me va a quitar, ¿y a ti hacerte ilusiones?". Lejos de quedarse callada, Maica le advertía: "Si quieres seguimos". "Cuando quieras. Si quieres entrar en guerra, entramos en guerra", le ha respondido él.

Acto seguido, Maica ha soltado un comentario que ha encendido a Adrián: "¿Sabes qué? Que no me voy a bajar donde quieres que me baje". Como respuesta, el concursante ha sacado a relucir su peor cara al soltarle: "Mejor no te bajes no vaya a ser que te lleves una sorpresa y te hagas mujer".

Un pronunciamiento ante el que Maica no se ha quedado callada: "Mira Adrián, eres muy obsceno diciéndome ese comentario delante de mis compañeros, eso no ha estado bien, me merezco unas disculpas. Eso ha estado muy feo, porque yo soy mujer, en todo momento, y sin necesidad de bajarme a ningún sitio".

Los espectadores explotan y piden medidas contra Adrián

El comentario machista que Adrián ha pronunciado en 'el salón de la casa 'Gran Hermano' no ha pasado inadvertido a los espectadores, quienes rápidamente se han hecho eco y han señalado al concursante. "Estaba claro que el sinvergüenza de Adrián iba a reaccionar así", ha señalado un espectador.

De igual manera, muchos son los que critican que el espacio haya querido silenciar la bronca al no tomar medidas de inmediato: "Es algo muy serio como para que el programa mire para otro lado. Adrián merece como mínimo una nominación disciplinaria".

Así pues, buena parte de los espectadores de 'Gran Hermano' también señalan a los amigos de Adrián dentro de la casa por su actitud. "Adrián por ahí no, te dejaste llevar y la cagaste pero duro... Lo peor sus amigos riéndose", ha denunciado un espectador. En la misma línea, otro añadía con ironía: "Gracias a la chupipandi ella debe vivir en culpa y terminara siendo ella la que se disculpe".

